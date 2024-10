Update USDCLP 15.10.2024

Análisis del par USDCLP y su evolución reciente El par USDCLP ha superado la barrera de los 935 pesos por dólar, lo que refleja una apreciación del dólar frente al peso chileno. Este movimiento está impulsado por varios factores, entre ellos: Tendencia bajista en el mercado chino: Los precios mínimos alcanzados por el mercado chino la semana pasada están repitiéndose, lo que sugiere una debilidad persistente. Esto afecta negativamente la cotización del cobre, uno de los principales productos de exportación de Chile. Impacto en el cobre: Si el gigante asiático pierde cerca del 1% en sus índices de cotización, es probable que el dólar siga fortaleciéndose, lo que podría llevar al tipo de cambio hacia los 940 pesos. Posibles escenarios Entre los niveles de 935 y 940, es probable que el dólar enfrente resistencias o se produzcan correcciones hacia los 928 pesos. Esto dependerá en gran medida de las decisiones de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU., que celebrará una reunión clave en la tarde de hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Postura de la Fed : Se espera que los miembros de la Fed discutan las tasas de interés, y el mercado anticipa una probabilidad del 90.1% de una reducción de 25 puntos base . La otra posibilidad, con un 9.9% de probabilidad, es que las tasas se mantengan en el rango actual de 4.75%-5.00% .

: Se espera que los miembros de la Fed discutan las tasas de interés, y el mercado anticipa una probabilidad del de una reducción de . La otra posibilidad, con un de probabilidad, es que las tasas se mantengan en el rango actual de . Reacción del mercado: Si la Fed decide reducir las tasas de manera más abrupta o sorprende con una política menos restrictiva, esto podría influir directamente en la dirección del tipo de cambio. En tal escenario, el dólar podría perder fuerza frente al peso chileno o enfrentar presiones adicionales en su trayectoria alcista. En resumen, la evolución del USDCLP en los próximos días dependerá tanto del comportamiento del mercado chino como de las decisiones de la Fed, factores que podrían definir si el tipo de cambio continúa su ascenso o corrige hacia niveles más bajos. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "