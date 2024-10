Update USDCLP 16.10.2024

Tipo de cambio baja a la espera de indicadores clave El tipo de cambio peso-dólar mostró un comportamiento mayormente bajista en la jornada de hoy, con un mínimo de $938,2 pesos por dólar y un máximo de $943,83. Esta fluctuación responde a la ausencia de datos macroeconómicos relevantes, lo que mantuvo a los mercados en un rango lateral. A pesar de esto, los principales índices en Estados Unidos continúan cerca de sus máximos históricos. Factores claves a la espera Los inversores se mantienen cautelosos ante los importantes anuncios económicos que se esperan para mañana, entre los que destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Posibles estímulos económicos en China , que podrían impulsar el mercado de materias primas y favorecer a las monedas emergentes.

, que podrían impulsar el mercado de materias primas y favorecer a las monedas emergentes. Cifras de ventas minoristas en Estados Unidos , un indicador clave del consumo interno y la salud económica del país.

, un indicador clave del consumo interno y la salud económica del país. Decisión de política monetaria en Chile, donde se especula que el Banco Central podría optar por mantener una postura expansiva. Cobre al alza El precio del cobre presentó una tendencia alcista impulsada por las expectativas de estímulos económicos en China. Los mercados están especulando si el gigante asiático tomará medidas que podrían aumentar la demanda de este metal, clave para la economía chilena. Perspectivas para el tipo de cambio De no concretarse los estímulos en China y si el Banco Central de Chile decide mantener su política monetaria expansiva, el tipo de cambio podría situarse en un rango de entre $945 y $950 pesos por dólar en los próximos días. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "