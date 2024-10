Update USDCLP 24.09.2024

Impacto de la flexibilización en China y caída del dólar en el USD/CLP La reciente recuperación del mercado chino, impulsada por medidas de flexibilización monetaria como la reducción de 50 puntos en el coeficiente de reserva obligatoria (RRR) y un posible recorte en las tasas hipotecarias, ha dado un fuerte impulso a la economía asiática. Esto ha generado una caída significativa en el tipo de cambio del dólar frente al peso chileno, que ha pasado de 917 a 908, encontrando un soporte clave que aún no ha logrado romper. Mientras tanto, en Estados Unidos, la situación es más compleja. Se ha registrado la mayor caída en el índice de confianza del consumidor en los últimos tres años, lo que refleja una mayor incertidumbre económica. La desaceleración de la inflación y la caída en algunos precios no han logrado estabilizar el panorama para la Reserva Federal (Fed). De hecho, las expectativas de inflación a 12 meses han aumentado al 5.2% en septiembre, lo que refuerza la probabilidad de un recorte de 50 puntos en la reunión de noviembre de la Fed. Si bien hay esperanzas de un "aterrizaje suave" según el director financiero de Goldman Sachs, los riesgos de una recesión persisten, creando incertidumbre en los mercados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones del Tipo de Cambio USD/CLP Dado este contexto, es probable que el tipo de cambio continúe con una tendencia bajista, especialmente si se rompe el soporte de 908. Los próximos niveles a vigilar se encuentran entre 904 y 901. Si el dólar se mantiene por debajo de 900, podríamos ver una tendencia lateral en el corto plazo, o incluso un escenario más negativo para el dólar en el mediano plazo. Este panorama sería consistente con los objetivos del Banco Central de Chile de mantener la estabilidad de su moneda. Fuente: xStation5.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "