Update USDCLP 24.10.2024

Tipo de cambio cierra al alza impulsado por datos económicos de EE. UU. Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio mostró una tendencia alcista, cerrando en $946 por dólar, impulsado principalmente por datos positivos desde Estados Unidos. Aunque el día comenzó con una caída cercana a los $941 por dólar, debido a la publicación de los resultados del Índice de Precios al Productor (IPP) de Chile, las cifras más sólidas del PMI de EE. UU. revirtieron esta tendencia. Factores clave del movimiento del tipo de cambio: Publicación del IPP en Chile: Inicialmente, la caída del tipo de cambio estuvo influenciada por la difusión del IPP, que afectó la confianza local en la divisa. Fortalecimiento del dólar: El posterior repunte del tipo de cambio, que lo llevó hasta $946 por dólar, se debió a los sólidos resultados del PMI en EE. UU., lo que refuerza las expectativas de una economía norteamericana más fuerte. Solicitudes de desempleo en EE. UU.: Las cifras de solicitudes de desempleo, que fueron más bajas de lo esperado, sugieren un fortalecimiento del mercado laboral en EE. UU. Esto genera expectativas positivas de consolidación en los mercados financieros norteamericanos, de cara a la publicación de las nóminas de empleo no agrícola este viernes. Perspectiva internacional El dólar ha seguido fortaleciendo su posición a nivel global, acumulando un incremento del 3,96% en octubre. Sin embargo, en la jornada de hoy, mostró leves caídas, aunque no lo suficiente para revertir su tendencia alcista en el mes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El cobre en lateralización El precio del cobre se ha mantenido en una fase de lateralización, con ligeras caídas durante la semana. El mercado está a la espera de nuevos estímulos económicos desde China, los cuales podrían reactivar la demanda del metal y afectar el tipo de cambio. Proyecciones del tipo de cambio Si continúa el fortalecimiento internacional del dólar , el tipo de cambio podría alcanzar los 950 pesos por dólar en el corto plazo.

, el tipo de cambio podría alcanzar los en el corto plazo. En contraste, nuevos estímulos de China que impulsen el precio del cobre podrían hacer retroceder el tipo de cambio hacia los $940 por dólar, estableciendo este nivel como el primer objetivo técnico. USDCLP Fuente: xStation 5

