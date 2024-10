Update USDCLP 25.10.2024

Tipo de cambio cierra la semana con alza del 0,25% ante incertidumbre electoral Este viernes 25 de octubre, el tipo de cambio cerró con un incremento del 0,25%, un resultado que superó las expectativas del mercado, que proyectaban un posible fortalecimiento del dólar en el contexto actual. La razón de este deterioro inesperado parece radicar en la incertidumbre del mercado ante las elecciones locales de este fin de semana. Los comicios suelen generar volatilidad en el tipo de cambio, que generalmente se estabiliza una vez que se aclara el escenario político y se retoma una tendencia definida. Factores que han influido en el tipo de cambio Aumento en el precio del cobre: A pesar de un aumento del 0,30% en el cobre durante la jornada, que normalmente fortalecería la moneda local, este efecto no se reflejó en el tipo de cambio. Esta descorrelación sugiere que la incertidumbre política está dominando la influencia del cobre en el tipo de cambio. Caída del dólar a nivel internacional: La debilidad del dólar en los mercados globales tampoco impactó significativamente el tipo de cambio local, lo cual subraya el peso de la incertidumbre política de corto plazo en el mercado chileno. Expectativas por elecciones en Estados Unidos: Con las elecciones presidenciales en EE. UU., programadas para el próximo 5 de noviembre y que enfrentarán a Donald Trump y Kamala Harris, el mercado anticipa que un eventual gobierno de Trump podría impulsar el sector energético, lo que beneficiaría al peso chileno mediante un posible aumento en los precios del cobre, un recurso estratégico para Chile. Perspectivas para la próxima semana El escenario para la próxima semana parece mostrar un tono optimista en cuanto a la posible apreciación de la moneda local: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Descenso del tipo de cambio : Existe la posibilidad de que el tipo de cambio caiga hacia los 935 pesos por dólar , un nivel que se alcanzaría si el mercado recupera estabilidad tras las elecciones y en respuesta a estímulos en China.

Estímulos en China: Nuevas medidas de apoyo al sector inmobiliario en China podrían incrementar la demanda de commodities, especialmente del cobre, reforzando la expectativa de un tipo de cambio más bajo si estos estímulos materializan un aumento en la demanda. USDCLP Fuente: xStation 5

