Update USDCLP 26.08.2024

El Dólar Internacional y el Cobre Inician la Semana en Alza El dólar internacional ha comenzado la jornada de hoy con un leve repunte, registrando un aumento de aproximadamente 0.18%, a pesar de los recientes comentarios más relajados por parte de la Reserva Federal (FED). Este movimiento alcista se produce tras el simposio de Jackson Hole el viernes pasado, donde el presidente de la FED, Jerome Powell, prácticamente confirmó una reducción de tasas de interés para el próximo 18 de septiembre. Sin embargo, el mercado se mantiene expectante ante los resultados trimestrales de Nvidia, que se publicarán este miércoles, y ante el dato del Índice de Precios al Consumidor (PCE), considerado el indicador favorito de la FED, que se conocerá el viernes. El Cobre también Registra Alzas En paralelo, el cobre también ha mostrado un desempeño alcista, con un aumento cercano al 0.35%. Este repunte se debe en parte a la recuperación observada en el sector inmobiliario en China, lo que ha llenado de optimismo al mercado asiático, especialmente en la Bolsa de Hong Kong, que ha tenido una jornada positiva. La expectativa de una inminente reducción de tasas de interés en Estados Unidos también ha contribuido al optimismo en torno al metal rojo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones para el Tipo de Cambio Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio en Chile fluctuó entre 908 y 904 pesos por dólar. Para la sesión de mañana, se espera que el tipo de cambio varíe entre 906 y 901 pesos por dólar, dependiendo de los datos de inflación en Estados Unidos y los resultados de Nvidia. Si los datos de inflación son menores a lo esperado y Nvidia sorprende positivamente al mercado, podríamos ver el dólar acercarse a 901 pesos .

sorprende positivamente al mercado, podríamos ver el dólar acercarse a . En cambio, si los datos de inflación superan las expectativas del mercado y Nvidia no logra cumplir con las proyecciones, el dólar podría mantenerse más cerca de los 906 pesos por dólar. Este escenario sugiere un inicio de semana con mucha volatilidad, donde los factores internacionales jugarán un papel clave en el comportamiento del tipo de cambio. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "