Update USDCLP 28.10.2024

Tipo de cambio y mercado del cobre El peso chileno ha mostrado una apreciación al inicio de esta semana, situándose en 946 pesos por dólar. Esto ocurre a pesar de la caída del precio del cobre, que hoy registra una disminución del 0,26%. La estabilidad del mercado estadounidense, con un índice del dólar internacional cotizando de manera plana, también es un factor relevante en este contexto. Eventos económicos clave de la semana Esta semana se presentan datos económicos importantes que podrían influir en el tipo de cambio: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos de inflación PCE en Estados Unidos: Se espera la publicación de estos datos el jueves. Aunque no se anticipa un impacto significativo, una sorpresa al alza podría fortalecer el dólar y provocar una depreciación del peso chileno.

Informes de empleo en Estados Unidos: El miércoles se dará a conocer el informe ADP, seguido del NFP el viernes. Si estos datos muestran mejoras, podrían respaldar una postura más relajada de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés. Perspectivas para el tipo de cambio Considerando los eventos próximos y las condiciones actuales del mercado: Objetivo a la baja: Si el cobre muestra un repunte y los datos económicos no favorecen al dólar, el tipo de cambio podría dirigirse hacia los 935 pesos.

Riesgo al alza: En caso de que el peso se deprecie frente al dólar, ya sea por datos económicos favorables en Estados Unidos o por una caída adicional en el precio del cobre, el tipo de cambio podría alcanzar nuevamente los 956 pesos observados la semana pasada. Es fundamental mantenerse atento a las publicaciones económicas de esta semana, ya que podrían tener un impacto significativo en el mercado cambiario. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "