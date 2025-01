US100 impulsa su recuperación con Nvidia

¿El revuelo de Nvidia en el CES reactivará el rally tecnológico? 📈 El US100 está a punto de recuperar las caídas recientes, impulsado por el aumento del 2,6 % de Nvidia antes de la comercialización tras los ambiciosos anuncios de tecnología de IA del CEO Jensen Huang en el CES 2024. Las últimas innovaciones del fabricante de chips en juegos, robótica y computación personal están reforzando su posición dominante en el ecosistema de IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos clave del mercado: Nvidia cotiza a 153,4 dólares antes de la apertura del mercado, lo que amplía el impulso de 2024

Los futuros del US100 borran la caída previa a la apertura del mercado

Se espera un gran volumen de operaciones a medida que los inversores digieren los anuncios del CES

El sentimiento del mercado se ve impulsado por el compromiso de infraestructura de IA de 80.000 millones de dólares de Microsoft Desarrollos innovadores de IA Nvidia presentó varias iniciativas importantes en el CES, incluido Project Digits, una supercomputadora de IA personal de 3.000 dólares impulsada por el nuevo superchip GB10 Grace Blackwell. El sistema de escritorio, que se lanzará en mayo, promete democratizar el desarrollo de la IA al brindar potencia informática de nivel de centro de datos a desarrolladores e investigadores individuales. Asociaciones estratégicas en expansión La empresa anunció asociaciones importantes en el sector automotriz, con Toyota adoptando los chips DRIVE AGX Orin de Nvidia y el sistema operativo DriveOS para sus vehículos de próxima generación. Las colaboraciones adicionales con Continental y Aurora apuntan a llevar camiones autónomos a las carreteras para 2027, apuntando a lo que Huang describe como "la primera industria robótica multimillonaria". Recepción de analistas Las empresas de Wall Street siguen siendo abrumadoramente optimistas sobre las perspectivas de Nvidia:

Stifel mantiene la calificación de Compra con un precio objetivo de $180, destacando "avances multimillonarios"

Wedbush emerge "aún más optimista" después de los anuncios de CES

KeyBanc Capital Markets (sobreponderado, precio objetivo de $180) enfatiza el progreso de la producción de chips Blackwell Mirando hacia el futuro El enfoque ahora se desplaza a si las últimas innovaciones de Nvidia pueden mantener la notable trayectoria de crecimiento de la compañía, con sus acciones subiendo un 204% en los últimos 12 meses. La expansión hacia la robótica, los vehículos autónomos y la computación de IA personal sugiere múltiples nuevas fuentes de ingresos más allá de su negocio principal de centros de datos, que actualmente genera la mayor parte de sus ingresos anuales de $35,1 mil millones. Estimaciones de ventas para 2025. Fuente: Bloomberg Los inversores están particularmente atentos a los detalles sobre la plataforma Blackwell de próxima generación, que se espera que se presente por completo en la conferencia GTC de Nvidia en marzo, que podría proporcionar otro catalizador tanto para las acciones como para el sector tecnológico en general. US100 (intervalo D1) El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza por encima del máximo de principios de diciembre de 21.668. Este nivel sirve como soporte para los alcistas y coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Para los bajistas, los objetivos clave a la baja incluyen el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, seguido del máximo de mediados de noviembre en 21.255 y la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.179. El RSI ha iniciado una divergencia alcista desde un nivel de soporte clave que históricamente ha actuado como zona de retroceso, lo que podría indicar una pausa o una reversión de la tendencia actual. Mientras tanto, el MACD continúa estrechándose con un posible cruce alcista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "