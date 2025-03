US500 cae un 1.1%

El índice de referencia de Wall Street pone a prueba la media de 250 sesiones El inicio de la nueva semana no trae alivio para el mercado de valores de Estados Unidos. Durante la sesión previa a la apertura, se registró una venta masiva de acciones tecnológicas clave, incluyendo Alphabet (-2.6 por ciento), Tesla (-4.0 por ciento), Microsoft (-1.5 por ciento), Apple (-1.3 por ciento), Meta (-2.65 por ciento), Nvidia (-2.6 por ciento) y Amazon (-2.1 por ciento). Los analistas también están comenzando a revisar sus expectativas sobre el crecimiento del S&P 500 para este año. JP Morgan sugiere que su estimación conservadora previa de 6,500 puntos podría no materializarse debido a la alta volatilidad y la incertidumbre del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las previsiones sobre el nivel del S&P 500 al cierre del año han dejado de aumentar, lo que históricamente es una señal negativa. Fuente: Bloomberg Finance LP Desde un punto de vista técnico, también se observan señales muy débiles. El US500 cruzó por debajo de su media de 200 sesiones la semana pasada y actualmente cotiza aproximadamente un 1.3 por ciento por debajo de este nivel. El viernes, la media de 250 sesiones también fue probada, situándose actualmente en 5,670 puntos. Una situación similar se observó por última vez en octubre de 2023, cuando el US500 cayó aproximadamente un 4 por ciento por debajo de la media de 200 sesiones y un 2.5 por ciento por debajo de la media de 250 sesiones. En abril de 2022, el índice experimentó un descenso prolongado por debajo de estas medias, manteniéndose debajo de estos indicadores técnicos durante casi un año. El US500 ha perdido aproximadamente un 7.5 por ciento desde sus máximos en la segunda mitad de febrero y ha caído por debajo de los 5,700 puntos. Fuente: xStation5

