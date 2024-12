US500 Sube un 0.80% Intradía Tras Powell

El índice S&P 500 (US500) registra un incremento del 0.78% intradía, impulsado por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell El índice S&P 500 (US500) registra un incremento del 0.80% intradía, impulsado por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el New York Times DealBook Summit. Los mercados reaccionaron positivamente a los comentarios que subrayaron la fortaleza económica de Estados Unidos y ofrecieron perspectivas favorables sobre la política monetaria. Factores Clave Detrás del Movimiento: Confianza en la economía:

Powell destacó que la economía estadounidense está en "una forma notablemente buena", atribuyendo parte del crecimiento robusto en 2023 al aumento en la inmigración. Además, señaló que el mercado laboral sigue sólido, con un desempleo muy bajo y progresos en la reducción de la inflación. Política monetaria equilibrada:

El presidente de la Fed indicó que el banco central busca un punto intermedio en su estrategia monetaria, evitando una política excesivamente restrictiva que pudiera dañar el mercado laboral, pero manteniendo un enfoque que permita una caída sostenible de la inflación. Estabilidad frente a la incertidumbre:

Powell señaló que la Fed está evaluando factores como propuestas de aranceles y el impacto de menores niveles de respuesta en las encuestas, lo que demuestra un enfoque cauteloso y proactivo en la gestión de datos económicos clave. Reacción del Mercado El optimismo generado por los comentarios de Powell ha impulsado al US500, reflejando una mayor confianza de los inversionistas en la capacidad de la Fed para gestionar el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad. Además, el fortalecimiento de las perspectivas para 2024 respalda una visión favorable para los activos de riesgo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: xStation5.

