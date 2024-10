USD-MXN sigue respetando la fortaleza del dólar.

El peso mexicano está en la jornada con una variación de -0.4% frente al dólar estadounidense, fluctuando entre los 20.08 y los 19.97. En una sesión marcada por baja volatilidad y la ausencia de catalizadores locales relevantes, la divisa mexicana también mostró caídas de -0.4% frente al euro y -0.2% frente a la libra esterlina, aunque logró apreciarse marginalmente 0.1% frente al dólar canadiense. La relativa estabilidad de los mercados financieros internacionales permitió un sesgo hacia una mayor fortaleza del dólar, impulsado por las expectativas de los inversores sobre una posible victoria de Donald Trump en las próximas elecciones y una postura más cautelosa por parte de la Reserva Federal en sus decisiones de política monetaria. Este escenario está basado en la percepción de una economía estadounidense resiliente, lo que añade respaldo al dólar y presiona la paridad de otras divisas, incluido el peso mexicano. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas sobre Banxico y la economía mexicana En el ámbito local, los datos económicos de México publicados recientemente han mostrado señales mixtas. El INEGI reportó la semana pasada que las Ventas Minoristas y la Actividad Económica de agosto fueron más débiles de lo esperado, lo que podría abrir la puerta a un posible recorte en las tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico) en su reunión de noviembre. Además, el último informe de inflación a mediados de octubre indicó una leve moderación de precios, lo cual también da margen para una política monetaria más acomodaticia. El mercado de swaps actualmente anticipa un recorte de entre 175 y 200 puntos base en los próximos doce meses. Se espera que Banxico ajuste su tasa objetivo a 10.25% en la próxima reunión, en respuesta a las señales de una desaceleración moderada en la actividad económica y a una inflación que, aunque controlada, sigue bajo observación. Próximos datos económicos a seguir en México y EE.UU. Esta semana, el calendario económico en México estará enfocado en la publicación de varios indicadores clave que ofrecerán un panorama más detallado sobre la economía local, entre ellos: PIB del tercer trimestre de 2024 (30 de octubre, 09:00 am GMT -3)

Índice de Confianza Empresarial (01 de noviembre, 09: am GMT -3)

PMI de Manufactura de S&P Global (01 de noviembre, 12 pm GMT -3) Por su parte, en Estados Unidos, se esperan datos relevantes que también influirán en el mercado y en la percepción sobre el dólar, tales como: Lectura preliminar del PIB del tercer trimestre de 2024 (30 de octubre, 09:30 am GMT -3)

Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subyacente , el indicador de inflación preferido de la Fed (30 de octubre, 09:30 am GMT -3)

, el indicador de inflación preferido de la Fed Nóminas no agrícolas (NFP) y otros datos del mercado laboral (01 de noviembre, 09:30 am GMT -3) Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El par se encuentra actualmente cerca de los 20.03, con un reciente impulso alcista que superó resistencias previas y ahora enfrenta el área clave de los 20.08. La media móvil de 200 periodos por debajo del precio respalda el impulso alcista, mientras que el RSI se encuentra en zona neutral-alcista, sugiriendo que aún puede haber espacio para una continuación. Todavía el ADX no muestra una fuerza de la tendencia. Un rompimiento por encima de los 20.08 podría impulsar al precio hacia el próximo objetivo en 20.15. Un cierre por encima de este nivel confirmaría la continuación alcista. Si el precio no logra romper los 20.08 y muestra rechazo, podría retroceder hacia los niveles de soporte en 19.97 y luego en 19.93. Un quiebre por debajo de este último nivel podría abrir camino hacia 19.87.

