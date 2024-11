USD-MXN sube con fuerza en medio de expectativas de una victoria de Trump

El peso mexicano experimenta una caída del 2.70% frente al dólar estadounidense, llevando el tipo de cambio USD-MXN a un máximo de 20.66 pesos por dólar. Este movimiento es impulsado por un renovado "Trump trade" en los mercados, ante las primeras indicaciones de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump parece estar liderando en varios estados clave según los sondeos de salida tempranos. La posibilidad de una victoria de Trump está fortaleciendo al dólar estadounidense y generando volatilidad en los mercados globales, lo que afecta al peso mexicano.



Trump ha prometido imponer mayores aranceles a las importaciones mexicanas y particularmente a la industria automotriz, una eventual victoria podría suponer un golpe directo para la economía de México, dependiente del mercado estadounidense para sus exportaciones de manufactura. Fuente: xStation5. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El USD-MXN muestra una fuerte tendencia alcista impulsada por el cruce de medias móviles y la expansión del ADX, que indica un aumento en la fuerza de la tendencia. El RSI se encuentra en niveles de sobrecompra, lo cual sugiere una posible corrección en el corto plazo. Si el par mantiene su impulso y rompe el nivel de 20.66, el próximo objetivo estaría en 20.82 (nivel de Fibonacci 61.8%) y luego en 21.06 (extensión de Fibonacci 100%). Una corrección podría llevar al USD-MXN hacia el soporte en 20.51 (Fibonacci 23.6%) y, de romper este nivel, podría buscar el área de 20.42 y 20.35, coincidiendo con los niveles de Fibonacci 38.2% y 50%, respectivamente.

