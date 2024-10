💲USDIDX sube un 0,25%

馃椊Wall Street espera las 煤ltimas actas de la Fed programadas para las 15:00 GMT -3 Las actas de la Fed ser谩n uno de los eventos m谩s importantes de la sesi贸n de hoy, aunque no se puede descartar que el tono para los mercados financieros lo marque una serie de declaraciones de los banqueros de la Fed justo antes del evento de hoy. Antes de la publicaci贸n de las actas, podremos escuchar las declaraciones de Bostic, Logan, Goolsbee, Barkin y Jefferson. Collins tambi茅n hablar谩 despu茅s de las actas tan pronto como cierre la sesi贸n de Wall Street. En vista de esto, las 煤ltimas declaraciones de los miembros de la Fed ser谩n una mirada m谩s fresca a la pol铆tica monetaria que las transcripciones de las conversaciones de la reuni贸n de hace 3 semanas. 驴Qu茅 mostrar谩n las actas del FOMC? A pesar de que han pasado 3 semanas desde la 煤ltima decisi贸n sobre las tasas de inter茅s, vale la pena se帽alar lo que llev贸 a los banqueros a decidir recortar m谩s las tasas de inter茅s. Si los banqueros tienen confianza en la econom铆a, esto no deber铆a afectar mucho a los activos estadounidenses. Sin embargo, si la decisi贸n estuvo motivada por preocupaciones importantes sobre el mercado laboral, podr铆a perjudicar al d贸lar y a Wall Street. 驴Qu茅 es lo que vale la pena destacar en las actas? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Opiniones mixtas de la Fed, porque la decisi贸n de recortar ya se tom贸, pero Bowman vot贸 por un recorte de 25 puntos b谩sicos, mientras que la macro env铆a se帽ales de mejora, en medio de precios del petr贸leo m谩s altos

De gran importancia es la voz del propio jefe, que se帽al贸 la legitimidad de un movimiento m谩s grande y muy probablemente podr铆a convencer a la mayor铆a de los indecisos sobre un recorte m谩s grande

Si las actas muestran que Powell tuvo que convencer a una gran parte de los miembros de la Fed, esos miembros ahora pueden optar por un recorte de 25 puntos b谩sicos en la pr贸xima reuni贸n Un recorte de 50 puntos b谩sicos podr铆a indicar una recalibraci贸n de la pol铆tica, y cualquier movimiento posterior ser铆a m谩s est谩ndar. La raz贸n para m谩s reducciones puede ser la debilidad econ贸mica, que no es tan evidente en los datos (especialmente los recientes). Dados los mejores datos recientes de la econom铆a estadounidense (especialmente del mercado laboral), existe la posibilidad de que la mayor铆a de los miembros indecisos que fueron persuadidos por Powell apuesten por un recorte m谩s peque帽o de 25 puntos b谩sicos en la reuni贸n de noviembre. Actualmente, el mercado ve dos recortes m谩s este a帽o y una tasa efectiva promedio del 4,3%. En cambio, para junio del pr贸ximo a帽o, el mercado ve 4-5 recortes con una tasa efectiva del 3,6%. Las tasas esperadas para finales de este a帽o y mediados del pr贸ximo han subido, lo que se ha correspondido con un fortalecimiento del d贸lar. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 驴C贸mo reaccionar谩 el mercado? Seg煤n el modelo de Bloomberg, para procesar las declaraciones de los miembros de la Fed, su actitud no ha cambiado significativamente, por lo que la justificaci贸n del reciente fortalecimiento del d贸lar depender谩 de sus palabras. Si descartan la posibilidad de un recorte de 50 puntos b谩sicos, el d贸lar a煤n tiene la perspectiva de fortalecerse. Sin embargo, si resulta que les gustar铆a ver una continuaci贸n de reducciones m谩s fuertes, entonces es probable que el d贸lar reanude su tendencia a la baja. Sin embargo, la postura de Powell sigue siendo "dovish" con su "discurso" fundamental (que refleja la postura general de la pol铆tica de la Fed) en medio del recorte de tasas de septiembre, por lo que la volatilidad general despu茅s de la Fed de hoy puede no ser tan alta, especialmente si el informe no muestra ninguna sorpresa importante. El 铆ndice de sentimiento de las declaraciones de los miembros de la Fed no cambi贸 significativamente y el d贸lar se fortaleci贸. Fuente: Bloomberg Finance LP El 铆ndice del d贸lar estadounidense (USDIDX) ha rebotado m谩s del 2,5% desde finales de septiembre y ahora est谩 en su nivel m谩s alto desde mediados de junio. El d贸lar tambi茅n est谩 bastante sobrevendido actualmente, a juzgar por los datos de la CFTC. Al mismo tiempo, la estacionalidad apunta a la debilidad del d贸lar hasta finales de octubre. Sin embargo, tenga en cuenta que hay muchos eventos interesantes por delante: la Fed de hoy, la inflaci贸n del IPC de septiembre, seguida de la inflaci贸n del PCE y el informe del NFP de octubre. Todos estos eventos tendr谩n lugar antes de las elecciones presidenciales, y dos d铆as despu茅s de las elecciones habr谩 una decisi贸n de la Fed. Como puede ver, habr谩 muchas razones para la volatilidad. USDIDX (intervalo D1) El USDIDX est谩 probando actualmente una importante zona de resistencia entre el retroceso de Fibonacci de 38,2 y 50,0 de la 煤ltima onda bajista. Si las actas de la Fed muestran que el recorte de 50 pb fue un asunto puntual y los banqueros insin煤an un recorte de 25 pb, entonces existe la posibilidad de superar al menos el nivel 103. Un aumento a 104 requerir铆a una inflaci贸n m谩s alta que las expectativas y una serie de otras lecturas positivas de los EE. UU. Incluso con un aumento a 103, ser铆a posible un r谩pido inicio de una correcci贸n. Sin embargo, si las actas de hoy muestran una postura moderada, entonces el objetivo ser铆a el rango alrededor del retroceso de 23,6 y el nivel 101 para el 铆ndice del d贸lar. Fuente: xStation5.聽

