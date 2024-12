USDJPY en máximos mensuales tras anuncio del BoJ 🏛️

Los pares vinculados al yen japonés experimentaron un aumento de volatilidad hoy debido al anuncio del BoJ, que al principio consternó mucho al mercado. Según informó Bloomberg, algunos banqueros del BoJ se oponen a un aumento de las tasas de interés en la reunión del 19 de diciembre, lo que desencadenó una breve ola de apreciación de la moneda japonesa. Sin embargo, los movimientos se revirtieron rápidamente cuando otro comentario sugirió que los mismos banqueros comparten un pequeño costo de espera antes de aumentar las tasas de interés. Esto se debe a que ven menos riesgo de que un yen débil provoque un aumento de la inflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La forma final de los comentarios, que circularon por el mercado, provocó que la valoración del mercado de swaps de las posibilidades de un aumento de las tasas cayera a solo el 18% para una decisión en diciembre. Fuente: Bloomberg Financial LP  El par USDJPY rompió la barrera de 152,00 por primera vez desde el 27 de noviembre. Fuente: xStation

