📈USDJPY sube un 1,3%

馃毄La incertidumbre antes de las elecciones en Jap贸n, la postura del Banco de Jap贸n, la fortaleza del d贸lar y las previsiones de crecimiento lento est谩n debilitando el yen japon茅s El yen est谩 perdiendo hoy casi un 1,3% frente al d贸lar estadounidense, debido a varios factores. Las pr贸ximas elecciones en Jap贸n el 27 de octubre

La decisi贸n del Banco de Jap贸n del 31 de octubre

Elecciones en Estados Unidos

La decisi贸n de la Reserva Federal

D茅biles previsiones econ贸micas del FMI 驴Malos tiempos para el yen? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Este domingo se celebrar谩n elecciones en Jap贸n y encuestas recientes muestran que la actual coalici贸n gobernante puede no tener una mayor铆a. A los mercados no les gustan los cambios y hay muchas posibilidades de que otro gobierno tenga una idea diferente para una econom铆a tambaleante.

Inmediatamente despu茅s de las elecciones, el Banco de Jap贸n tomar谩 una decisi贸n. Las comunicaciones del BoJ no han insinuado recientemente una subida inminente de los tipos de inter茅s. La pr贸xima subida no es posible hasta marzo, cuando el mercado da una probabilidad del 80%.

El yen tambi茅n se est谩 debilitando debido a la creciente probabilidad de que Trump gane las elecciones. Los portales de apuestas populares dan entre un 60 y un 64% de probabilidades de que gane el expresidente. Trump ha hablado repetidamente de manera negativa sobre la pol铆tica de Jap贸n de mantener un yen d茅bil y ha estado ansioso por imponer aranceles a los productos japoneses.

El FMI est谩 rebajando las perspectivas de crecimiento para Jap贸n este a帽o a s贸lo el 0,3% interanual desde el 0,7% interanual. En su decisi贸n, el FMI se帽ala que el auge del turismo debido al yen barato fue s贸lo un acontecimiento puntual, adem谩s el sector automovil铆stico est谩 en muchos problemas. ... Y buenos tiempos para los d贸lares estadounidenses Parte de la liquidaci贸n tambi茅n se debe a la fortaleza de Estados Unidos. d贸lar. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os subieron ayer hasta el 4,2%, un nivel no visto desde julio, lo que demuestra que el mercado no ve un ciclo agresivo de recortes de la Reserva Federal como escenario base para los pr贸ximos trimestres. Si bien el FMI redujo las previsiones de crecimiento del PIB para la mayor铆a de las econom铆as desarrolladas, para Estados Unidos elev贸 su previsi贸n de crecimiento econ贸mico para 2025. Actualmente, el mercado est谩 descontando una probabilidad de casi el 13% de que la Fed no recorte las tasas en noviembre, pero el pr贸ximo a帽o es en mayor pregunta,

Seg煤n el 'diagrama de puntos' presentado en la reuni贸n de septiembre, deber铆amos ver hasta ca. 100 puntos b谩sicos de recortes de tipos el pr贸ximo a帽o. Con datos macroecon贸micos s贸lidos de la econom铆a estadounidense y el riesgo de un aumento de los precios del petr贸leo, el mercado ahora ve ese escenario como menos realista; El mercado laboral no muestra signos "alarmantes" de desaceleraci贸n, lo que genera presi贸n por parte de la Reserva Federal para acelerar el ciclo de flexibilizaci贸n. USDJPY (intervalo D1) El USDJPY est谩 superando el promedio de 200 sesiones, despu茅s de haber rebotado anteriormente en el promedio de 100 sesiones. El par se encuentra actualmente en su nivel m谩s alto desde julio de este a帽o. Tambi茅n estamos viendo una disminuci贸n de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas, lo que indica las dudas del capital especulativo sobre la capacidad del yen para mantenerse fuerte. Actualmente el par est谩 probando la abolici贸n del 61,8 de la 煤ltima onda bajista. Si se supera este nivel, el siguiente objetivo importante para el par ser谩 el nivel 155. En la actualidad, s贸lo una subida de los tipos de inter茅s precedida por una clara victoria del partido PLD en Jap贸n podr铆a cambiar la situaci贸n del par de divisas. Fuente: xStation5 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "