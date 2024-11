Vestas cae un 11% tras las elecciones presidenciales de EE.UU. 📉

El fabricante y proveedor de turbinas e贸licas Vestas (VWS.DK) ha ca铆do casi un 12%. La empresa est谩 luchando con altos niveles de deuda y una ca铆da de la rentabilidad. Ahora los inversores est谩n preocupados por que un Estados Unidos liderado por Trump deje de apostar por las turbinas e贸licas, generosamente subvencionadas por los dem贸cratas que anteriormente gobernaban. Las acciones de su rival 脴rsted (ORST.DK) tambi茅n est谩n perdiendo terreno en la ola de estos temores. Vestas advirti贸 ayer que su margen de beneficio para este a帽o probablemente se situar谩 en el extremo inferior de su rango previsto debido a los altos costes. Las acciones de la empresa han ca铆do casi un 50% desde principios de a帽o, ante la inflaci贸n, la cadena de suministro y la competencia del mercado, cuyo tama帽o y escala futuros del apoyo gubernamental son dif铆ciles de estimar. JPMorgan cree que el resultado de las elecciones estadounidenses para la empresa ser谩 m谩s importante que los decepcionantes resultados trimestrales.

Trump ha prometido que si se convierte en presidente, en su primer d铆a en el cargo desechar谩 los proyectos e贸licos marinos mediante una orden ejecutiva, citando da帽os medioambientales. Sin embargo, Vestas mantiene que est谩 dispuesta a cooperar con cualquier presidente, incluso con Trump.

El beneficio operativo se situ贸 en 235 millones de euros frente a los 352 millones previstos. La empresa espera unos m谩rgenes de beneficio operativo para todo el a帽o en el extremo inferior del rango del 4-5% y espera unos ingresos de entre 16.500 y 17.500 millones de euros. Se espera que el negocio de servicios genere un beneficio operativo de 450 millones de euros, frente a una estimaci贸n anterior de 500 millones de euros. Vestas (VWS.DK), D1 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "