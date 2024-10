Volatilidad repunta💡

馃毃NATGAS ampl铆a ca铆das al 5%, Nasdaq-100 limita beneficios iniciales La segunda parte de la sesi贸n en los mercados trae un salto en la volatilidad en muchos instrumentos. Los contratos basados 鈥嬧媏n gas natural extienden ca铆das iniciales al 5%, mientras que los 铆ndices de Wall Street revierten gran parte de los beneficios euf贸ricos de la apertura de la sesi贸n. El mercado espera con incertidumbre el informe del IPC, que decidir谩 si la Reserva Federal de Estados Unidos decidir谩 recortar las tasas de inter茅s r谩pidamente este a帽o o si su ret贸rica se inclinar谩 m谩s hacia recortes lentos con un an谩lisis particular de la trayectoria de la inflaci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: Bloomberg Financial LP Desde la semana pasada, la trayectoria impl铆cita de las tasas de inter茅s en Estados Unidos ha cambiado bastante. En concreto, se ha borrado por completo un recorte de tasas de 25 puntos b谩sicos en seis meses, lo que tambi茅n descarta casi por completo la posibilidad de un recorte de 50 puntos en septiembre.聽 Los precios del gas est谩n sujetos a una presi贸n a la baja hoy en gran parte debido al cicl贸n tropical seis que se avecina en el Golfo de M茅xico, que se espera que afecte a zonas de Luisiana a 煤ltima hora de la tarde del mi茅rcoles. La aparici贸n del cicl贸n en cualquier lugar de Luisiana interrumpir铆a la carga de los buques tanque de GNL m谩s cerca de las terminales Cameron, Calcasieu Pass o Sabine Pass. Seg煤n los analistas de Energy Aspects, el gas de alimentaci贸n de GNL ser谩 un pilar clave de la demanda estructural de gas este oto帽o, a medida que se desacelera la demanda de enfriamiento en los EE. UU. 鈥淪abine Pass y Cameron son las dos terminales de exportaci贸n m谩s grandes de los EE. UU., e incluso un breve cierre de las operaciones en cualquiera de las terminales aumentar铆a los inventarios en una situaci贸n de almacenamiento ya congestionada en la parte centro-sur del pa铆s鈥, agregaron los analistas. Fuente: xStation5 El 铆ndice Nasdaq-100 est谩 reduciendo los beneficios iniciales y se negocia muy cerca de una zona de soporte clave establecida por la EMA de 200 d铆as (curva del oro en el gr谩fico). El gas natural extiende las ca铆das a m谩s del 5 %. Fuente: xStation5

