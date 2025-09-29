Wall Street sube pese al riesgo de cierre del gobierno

Wall Street inicia la nueva semana de negociación con un ánimo relativamente positivo, con los futuros de los principales índices mostrando alzas a pesar del riesgo de un cierre del gobierno. El tecnológico Nasdaq 100 lidera las subidas (+0,8%), seguido por el S&P 500 (+0,4%) y el Russell 2000 (+0,1%). El Dow Jones se mantiene estable.

Las alzas están impulsadas por el repunte en las acciones núcleo de inteligencia artificial, con Nvidia destacando sobre sus pares de los “Magnificent 7” (+2,5%), recuperándose del escepticismo en torno a la IA que la llevó a cotizar por debajo de los 180 USD la semana pasada. La debilidad, en cambio, se concentra en sectores defensivos como Consumo Básico o Salud.

El optimismo pasa por alto el riesgo de un cierre del gobierno de EE. UU., si el Congreso no logra aprobar un presupuesto antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal el 1 de octubre. Sin un acuerdo, las agencias federales suspenderán operaciones no esenciales, dejando en riesgo a cientos de miles de empleos. La amenaza de este año es más seria de lo habitual, luego de que la Casa Blanca instruyera a las agencias a prepararse no solo para suspensiones temporales, sino también para despidos permanentes, lo que eleva las preocupaciones sobre las implicaciones económicas y de mercado más amplias. Donald Trump tiene previsto reunirse a última hora con los líderes demócratas, aunque las expectativas para la reunión siguen siendo bajas.

Volatilidad en Wall Street. Fuente: xStation5

Nasdaq 100 (H4)

Los futuros del Nasdaq 100 rompieron por encima de la media móvil exponencial de 10 periodos (EMA10, amarilla) al inicio de la sesión de hoy, superando el nivel de 24.900. Si el precio se mantiene por encima del retroceso de Fibonacci del 78,6%, el Nasdaq 100 podría continuar avanzando hacia los máximos históricos recientes y potencialmente marcar nuevos récords. Sin embargo, la preocupación por el momento de la publicación del próximo informe de empleo, en medio del riesgo de un posible cierre del gobierno, podría provocar una corrección hacia la EMA30 (morado claro).

Fuente: xStation5

Noticias corporativas:

Las acciones de cannabis se dispararon en el premarket después de que el presidente Trump respaldara el uso de CBD en la atención sanitaria para personas mayores. Canopy Growth subió un 15%, Tilray un 36%, mientras que Cronos y Aurora ganaron alrededor de un 10% cada una.

Electronic Arts acordó una compra total en efectivo de 55.000 millones de dólares por parte del PIF de Arabia Saudita , Silver Lake y Affinity Partners , en la mayor adquisición apalancada (LBO) de la historia. Los accionistas recibirán 210 USD por acción, con el PIF convirtiéndose en el propietario mayoritario. Las acciones de EA extendieron el alza del 15% del viernes con un nuevo incremento del 5%. El CEO Andrew Wilson permanecerá en su cargo, y se espera que la operación se cierre en el ejercicio fiscal 2027.

Las acciones de GSK subieron un 2% después de que su CEO Emma Walmsley anunciara que dejará el cargo a finales de año, siendo reemplazada por el CCO Luke Miels . Walmsley, que lideró la compañía durante nueve años, señaló que 2026 será un año crucial para la estrategia a largo plazo de la farmacéutica. El movimiento impulsó a la acción de GSK por encima del punto de compra en 40,57.

Merus se disparó un 36% después de que Genmab informara que adquirirá la compañía neerlandesa por 8.000 millones de dólares para ampliar su portafolio con el medicamento en fase avanzada contra el cáncer petosemtamab . La terapia, dirigida a EGFR y LGR5 , mostró una tasa de supervivencia del 79% a 12 meses en un ensayo clínico de Fase 2 en cáncer de cabeza y cuello. Genmab planea lanzar el fármaco al mercado en 2027, con previsión de alcanzar ventas anuales de 1.000 millones de dólares en 2029. La empresa considera la adquisición como un paso estratégico hacia la plena propiedad de su línea oncológica.

MoonLake Immunotherapeutics se desplomó un 89% tras publicar resultados de Fase 3 para su fármaco sonelokimab , que decepcionaron a los analistas. Stifel y RBC recortaron sus precios objetivo a 13 y 10 dólares respectivamente, citando una eficacia menor a la esperada. A pesar del optimismo mostrado por los minoristas, los analistas advirtieron que los resultados son poco competitivos. Las acciones acumulaban una subida del 14% en el año antes de la caída.

Occidental Petroleum avanzó más de un 1,4% después de que se informara que se encuentra en negociaciones avanzadas para vender su unidad OxyChem por al menos 10.000 millones de dólares. La desinversión representaría un cambio estratégico importante, con un anuncio oficial esperado en las próximas semanas. OxyChem es uno de los principales productores mundiales de cloro-álcali, PVC y sosa cáustica.

