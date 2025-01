Waller de la Fed señala más recortes de tasas sin un impacto significativo en la inflación por la política de aranceles 💵 El euro frente al dólar cae un 0,4%

Miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller, comentó sobre la economía de EE. UU., la inflación y el impacto de los aranceles hoy. A continuación, los puntos destacados de sus declaraciones. Fed Waller Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil No espero que los aranceles tengan un impacto significativo en la inflación. Las tasas actuales de EE. UU. son restrictivas, aunque no lo suficientemente ajustadas como para causar una recesión.

El mercado laboral no se comporta como una economía en sobrecalentamiento.

Un retorno al límite inferior cero no parece probable pronto. Los años 2010 podrían ser una excepción.

Hasta que las políticas de Trump estén claras, será más difícil para los mercados y la Fed evaluar el próximo año.

A corto plazo, no creo que haya un impacto significativo en la inflación por los aranceles.

Los conflictos geopolíticos y los aranceles podrían ser una fuente de presión en los precios, pero no creo que se implementen aranceles draconianos.

Existe una tremenda incertidumbre sobre lo que sucederá con los aranceles. Los incrementos salariales diferidos podrían aliviar la inflación de servicios en curso.

La economía, en general, se encuentra en una posición sólida, sin nada que sugiera que se debilitará drásticamente en los próximos meses.

Aunque el progreso de la inflación ha sido lento, gran parte de esto se debe a los precios ajustados para la vivienda y otros que son una guía menos confiable para las presiones subyacentes en los precios.

Los efectos de base mejorarán la inflación en 2025; más datos recientes mensuales y de corto plazo también indican una mejora por venir.

La inflación continuará progresando hacia el 2 %. Se anticipan más recortes en 2025, pero el ritmo dependerá de un mayor progreso en la inflación.

Los déficits de EE. UU. también podrían estar impulsando rendimientos de bonos largos. Los rendimientos a largo plazo pueden tener más de una prima de inflación, pero la Fed solucionará eso.

Los banqueros centrales enfrentan una amplia gama de desafíos, desde problemas demográficos hasta conflictos geopolíticos y los retos de la globalización.

Las reglas monetarias son un buen control para el juicio, pero no deberían usarse exclusivamente. Euro frente al dólar (intervalo H1)

El euro sigue cayendo un 0,4 % hoy; sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. bajaron del 4,72 % al 4,68 % tras las lecturas macroeconómicas de hoy y las declaraciones bastante moderadas de Waller. El par también está presionado por datos macroeconómicos débiles de Alemania. Fuente: xStation 5

