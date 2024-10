Wells Fargo anuncia una caída de las ganancias del tercer trimestre debido a que los ingresos netos por intereses no alcanzan las estimaciones y superan las estimaciones de beneficio por acción 📈

Wells Fargo (WFC.US) public贸 hoy su informe de beneficios del tercer trimestre de 2024 antes de la sesi贸n de Wall Street, que revela una ca铆da de los beneficios debido a que los ingresos por intereses del banco se vieron reducidos por la moderada demanda de pr茅stamos y los mayores pagos a los depositantes. Las acciones subieron un 2,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que superaron las estimaciones de beneficios por acci贸n. Wells Fargo inform贸 de unos resultados del tercer trimestre inferiores a los esperados en 谩reas clave, incluidos los ingresos netos por intereses y los ingresos, aunque super贸 las estimaciones en m茅tricas como la rentabilidad del capital y la provisi贸n para ca铆das crediticias. Los ingresos netos por intereses del banco cayeron un 11% hasta los 11.690 millones de d贸lares, mientras que los ingresos totales alcanzaron los 20.370 millones de d贸lares, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. Los ingresos netos de Wells Fargo cayeron a $5,11 mil millones desde los $5,78 mil millones del a帽o anterior, lo que marca un trimestre desafiante para el banco, ya que contin煤a lidiando con restricciones regulatorias y un entorno de tasas de inter茅s cambiantes. El movimiento impl铆cito de un d铆a para la compa帽铆a basado en datos hist贸ricos fue de 3.75%, con una sorpresa promedio de -5.79% por debajo del consenso para BPA ajustado. Aspectos destacados Los ingresos netos cayeron a $5,11 mil millones desde los $5,78 mil millones del a帽o anterior

Los ingresos netos por intereses cayeron un 11% hasta los $11,69 mil millones, por debajo de las expectativas

Los beneficios por acci贸n disminuyeron a $1,42 desde los $1,48 del a帽o anterior

Los ingresos alcanzaron los $20,37 mil millones, ligeramente por debajo de las estimaciones

La provisi贸n para ca铆das crediticias es menor de lo esperado, con $1,07 mil millones Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Estimaciones de los analistas Fuente: Bloomberg Resultados del tercer trimestre de 2024 de Wells Fargo Ingresos netos: $5,11 mil millones frente a los $5,78 mil millones del a帽o anterior

Ingresos netos por intereses: $11,69 mil millones frente a los $11,88 mil millones esperados (-11% interanual)

Ingresos: $20,37 mil millones frente a los $20,41 mil millones esperados

GPA (super贸 las expectativas): $1,42 frente a los $1,28 esperados y $1,48 del a帽o anterior

Pr茅stamos promedio totales: $910,3 mil millones

Dep贸sitos promedio totales: 1,34 billones de d贸lares frente a los 1,35 billones de d贸lares previstos Otras m茅tricas clave Rendimiento sobre el capital (super贸): 11,7 % frente al 10,8 % previsto

Rendimiento sobre el capital com煤n tangible (super贸): 13,9 % frente al 12,9 % previsto

Ratio de capital com煤n de nivel 1 (super贸): 11,3 % frente al 11,2 % previsto

Gastos no relacionados con intereses: 13 070 millones de d贸lares frente a los 13 190 millones de d贸lares previstos

Provisi贸n para ca铆das crediticias: 1 070 millones de d贸lares frente a los 1 340 millones de d贸lares previstos Notas adicionales Los ingresos netos por intereses de Wells Fargo no alcanzaron las expectativas de los analistas, principalmente debido a la moderada demanda de pr茅stamos y a los mayores pagos a los depositantes

Se espera que los ingresos por intereses del banco sigan disminuyendo durante el resto de 2024, tras el reciente recorte de la tasa de inter茅s de la Reserva Federal

Seg煤n se informa, Wells Fargo est谩 intensificando los esfuerzos para levantar el l铆mite de activos de 1,95 billones de d贸lares impuesto por la Reserva Federal

El l铆mite de activos restringe La capacidad del banco para crecer en 谩reas clave como dep贸sitos y operaciones

En septiembre, un regulador bancario estadounidense determin贸 que las salvaguardas de Wells Fargo contra el lavado de dinero y otras transacciones ilegales eran inadecuadas

El banco a煤n tiene ocho 贸rdenes de consentimiento regulatorio que atender

La demanda de pr茅stamos ha sido moderada debido a que las tasas de inter茅s m谩s altas disuaden a los prestatarios comerciales y de consumo

Los bancos, incluido Wells Fargo, enfrentan una mayor competencia por los dep贸sitos, lo que lleva a pagos m谩s altos a los clientes Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "