100 de acte legislative ale lui Trump: ce directive executive a semnat cel de-al 47-lea președinte al SUA?🖋️📄

Prima zi a pre╚Öedin╚Ťiei lui Donald Trump nu a fost marcat─â exclusiv de evenimente ceremoniale. Potrivit The New York Times, cel de-al 47-lea pre╚Öedinte al SUA a semnat ÔÇ×aproape 100 de directive executiveÔÇŁ ├«n ziua inaugur─ârii, care au servit drept prim pas ├«n punerea ├«n aplicare a promisiunilor sale de campanie privind economia, politica intern─â ╚Öi chiar TikTok. Dup─â cum a subliniat Trump ├«n discursul s─âu, noua administra╚Ťie va ÔÇ×restabili imediat integritatea, competen╚Ťa ╚Öi loialitatea guvernului americanÔÇŁ, tema general─â a pre╚Öedin╚Ťiei fiind ÔÇ×punerea Americii pe primul locÔÇŁ. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Unele dintre directivele semnate anuleaz─â ├«n mod direct schimb─ârile introduse de administra╚Ťia lui Joe Biden, cum ar fi anularea a╚Öa-numitului Climate Corps, care lucra la prevenirea schimb─ârilor climatice. Trump a ordonat, de asemenea, o revizuire a uneia dintre cele mai importante legi economice ale lui Biden, Inflation Reduction Act. Un aspect surprinz─âtor a fost referirea relativ scurt─â a lui Trump la tarifele vamale. ├Än timp ce a abordat ├«n mod direct tarifele de 25% pentru m─ârfurile din Mexic ╚Öi Canada, China, care a fost un subiect central ├«n timpul campaniei, a fost ├«n mod notabil absent─â din declara╚Ťiile explicite. Mai jos este o list─â a celor mai importante acte semnate ├«n ziua inaugur─ârii: Comer╚Ť ╚Öi economie Departamentul pentru Eficien╚Ť─â Guvernamental─â (DOGE): Crearea unui nou departament condus de Elon Musk pentru ├«mbun─ât─â╚Ťirea eficien╚Ťei guvernamentale.

Revizuirea tarifelor: Planuri anun╚Ťate de revizuire a rela╚Ťiilor comerciale ale SUA cu China, Canada ╚Öi Mexic, cu tarife poten╚Ťiale de p├ón─â la 25% pentru Mexic ╚Öi Canada p├ón─â la 1 februarie. Scopul acestor m─âsuri este de a proteja lucr─âtorii ╚Öi interesele americane.

Biroul Trezoreriei: A propus o nou─â agen╚Ťie pentru colectarea tarifelor, transfer├ónd povara fiscal─â de la cet─â╚Ťenii americani la entit─â╚Ťile str─âine. Trump a descris acest lucru ca fiind o strategie de a genera venituri semnificative din surse interna╚Ťionale.

Interdic╚Ťia TikTok suspendat─â temporar: Trump a acordat o prelungire de 75 de zile pentru ca TikTok s─â negocieze o rezolu╚Ťie care s─â abordeze problemele de securitate na╚Ťional─â ale SUA, am├ón├ónd aplicarea interdic╚Ťiei. Urgen╚Ť─â infla╚Ťionist─â: Trump a dat instruc╚Ťiuni agen╚Ťiilor federale s─â elimine politicile legate de clim─â percepute ca umfl├ónd pre╚Ťurile la energie, cu scopul de a reduce costurile locuin╚Ťelor ╚Öi ale asisten╚Ťei medicale. Dolarul canadian este una dintre cele mai slabe monede ast─âzi. CAD pierde teren din cauza poten╚Ťialelor tarife vamale americane care ar putea fi impuse ├«n urm─âtoarele 10 zile. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul c─â, ├«n ciuda c├ó╚Ötigurilor dinamice de ast─âzi ├«n perechea USDCAD, cursul de schimb nu face dec├ót s─â recupereze pierderile de ieri, care au rezultat din sl─âbirea accentuat─â a dolarului american. (Sursa: xStation 5) Gra╚Ťieri Trump a emis gra╚Ťieri complete pentru aproximativ 1.500 de persoane implicate ├«n evenimentele de la Capitoliu din 6 ianuarie ╚Öi a comutat sentin╚Ťele pentru alte 14 persoane. Imigra╚Ťie Stare de urgen╚Ť─â la frontier─â: Trump a declarat stare de urgen╚Ť─â la frontiera de sud, a desf─â╚Öurat for╚Ťe militare ╚Öi a reluat proiectul zidului de la frontiera dintre SUA ╚Öi Mexic.

Deport─âri: A extins puterile de aplicare a legii pentru a ├«ncepe deport─ârile ├«n mas─â ale persoanelor considerate ÔÇ×criminaleÔÇŁ.

Eliminarea cet─â╚Ťeniei prin na╚Ötere: Emiterea unui ordin de eliminare a cet─â╚Ťeniei automate pentru copiii n─âscu╚Ťi de reziden╚Ťi nelegali sau temporari, inclusiv turi╚Öti ╚Öi de╚Ťin─âtori de vize.

Revizuirea politicii privind azilul: A suspendat relocarea refugia╚Ťilor timp de ╚Öase luni, a pus cap─ât politicii de ÔÇ×capturare ╚Öi eliberareÔÇŁ ╚Öi a reinstaurat politica de ÔÇ×╚Öedere ├«n MexicÔÇŁ, care impune solicitan╚Ťilor de azil s─â a╚Ötepte ├«n Mexic audierile ├«n instan╚Ť─â.

Pedeapsa cu moartea pentru imigran╚Ťii ilegali: A ordonat Departamentului de Justi╚Ťie s─â solicite pedeapsa cu moartea pentru imigran╚Ťii ilegali condamna╚Ťi pentru mutilarea sau uciderea unor americani.

Cartelurile ╚Öi bandele desemnate drept organiza╚Ťii teroriste: A declarat MS-13, Tren de Aragua ╚Öi cartelurile de droguri mexicane drept organiza╚Ťii teroriste str─âine, permi╚Ť├ónd deport─âri accelerate ├«n temeiul Legii privind str─âinii inamici Energie ╚Öi clim─â Retragerea din Acordul de la Paris: Reluarea procesului de retragere din Acordul de la Paris din 2015 privind schimb─ârile climatice, care necesit─â o procedur─â de un an.

Cre╚Öterea produc╚Ťiei interne de energie: A invocat puteri de urgen╚Ť─â pentru a revizui ╚Öi a anula reglement─ârile climatice considerate ca fiind ├«mpov─âr─âtoare pentru produc╚Ťia de energie.

Extinderea explorării petrolului și gazelor: A deschis noi zone, inclusiv regiunile offshore și Alaska, pentru explorare. Trump s-a angajat, de asemenea, să umple Rezerva strategică de petrol la capacitate maximă.

Restric╚Ťii privind parcurile eoliene: A stopat disponibilitatea de noi terenuri pentru investi╚Ťii ├«n parcuri eoliene, cit├ónd impactul acestora asupra peisajelor naturale ╚Öi beneficiile limitate pentru consumatori.

Schimb─âri pentru vehiculele electrice: S-au eliminat subven╚Ťiile ╚Öi scutirile de reglementare pentru promovarea vehiculelor electrice, concentr├óndu-se ├«n schimb pe ma╚Öinile pe benzin─â.

Redistribuirea apei ├«n California: Au fost reluate eforturile de redirec╚Ťionare a apei din nordul Californiei c─âtre fermierii din Valea Central─â, reduc├ónd protec╚Ťia pentru speciile pe cale de dispari╚Ťie. Politici culturale ╚Öi de gen Politica privind genul biologic: Anun╚Ťarea unei politici oficiale a SUA care recunoa╚Öte doar dou─â genuri (masculin ╚Öi feminin), impun├ónd ca documentele guvernamentale s─â reflecte aceste defini╚Ťii.

Eliminarea ini╚Ťiativelor DEI: A pus cap─ât ini╚Ťiativelor privind diversitatea, echitatea ╚Öi incluziunea (DEI) ├«n cadrul agen╚Ťiilor federale ╚Öi al opera╚Ťiunilor militare, cit├ónd un accent pe guvernarea bazat─â pe merit ╚Öi pe evitarea ÔÇ×teoriilor politice radicaleÔÇŁ. Securitatea na╚Ťional─â Reintegrarea opozan╚Ťilor vaccinului: A ordonat reintegrarea cu plata restant─â a personalului militar concediat pentru refuzul vaccin─ârii ├«mpotriva COVID-19.

Retragerea din OMS: A semnat un ordin de retragere a SUA din Organiza╚Ťia Mondial─â a S─ân─ât─â╚Ťii, ├«n urma unor critici anterioare ale institu╚Ťiei. For╚Ťa de munc─â federal─â Mandatul de revenire la birou: a ordonat angaja╚Ťilor federali s─â revin─â la munca la birou, pun├ónd cap─ât contractelor de munc─â la distan╚Ť─â.

├Änghe╚Ťarea angaj─ârilor la nivel federal: A impus o ├«nghe╚Ťare a angaj─ârilor pentru posturile federale nemilitare, cu excep╚Ťia func╚Ťiilor legate de aplicarea legisla╚Ťiei privind imigra╚Ťia ╚Öi securitatea na╚Ťional─â.

├Änghe╚Ťarea reglement─ârilor: Suspendarea tuturor noilor ac╚Ťiuni de reglementare pentru a fi revizuite de noua administra╚Ťie. Criptomonede Bitcoin a fost indirect unul dintre perdan╚Ťii inaugur─ârii de ieri. ├Än ciuda specula╚Ťiilor privind rezervele strategice, Donald Trump nu a men╚Ťionat criptomonedele nici m─âcar o dat─â. Ca urmare, Bitcoin a ╚Öters aproape toate c├ó╚Ötigurile de luni.

Pe de alt─â parte, ├«n timpul inaugur─ârii, World Liberty Financial (WLD), o companie legat─â de Donald Trump, a investit peste 100 de milioane de dolari ├«n diverse proiecte DeFi, inclusiv c├óte 47 de milioane de dolari ├«n Ethereum ╚Öi Bitcoin. ├Än plus, ├«n cursul weekendului, WLD a investit ├«nc─â 50 de milioane de dolari ├«n Ethereum. Acest lucru sugereaz─â c─â, ├«n ciuda lipsei de recunoa╚Ötere explicit─â ├«n discursul s─âu, Donald Trump continu─â s─â sprijine dezvoltarea pie╚Ťei criptomonedelor. (Sursa: xStation 5)

