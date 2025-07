DE40: Amenințările tarifare afectează sentimentul pe piața europeană, în contextul vânzărilor masive ale acțiunilor producătorilor auto (14.07.2025)

Bursa europeană a înregistrat astăzi pierderi în urma declarației unilaterale a lui Donald Trump, care a impus tarife de 30% asupra tuturor produselor europene, începând cu 1 august. Majoritatea indicilor principali sunt în scădere, indicele german DAX înregistrând cele mai mari pierderi (-0,85%) din cauza expunerii ridicate a sectorului industrial german la taxele americane. Indicele francez CAC40 (-0,4%), FTSE MIB din Italia (-0,05%), SMI din Elveția (-0,2%) și indicele spaniol IBX35 (-0,25%) înregistrează pierderi, indicele britanic FTSE 100 (+0,4%) și WIG20 din Polonia (+0,2%) fiind principalele excepții. UE a avertizat că amenințarea președintelui Trump ar putea pune capăt efectiv comerțului transatlantic, făcând nivelurile actuale ale comerțului „aproape imposibile”. Având în vedere că între UE și SUA nivelul schimburilor comerciale a atins anul trecut o valoare de aproape 1,7 trilioane de euro, blocul comunitar insistă pentru o soluție negociată și a amânat aplicarea tarifelor de retorsiune planificate asupra exporturilor americane în valoare de 25 de miliarde de dolari. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În rândul sectoarelor Euro Stoxx 600, acțiunile bunurilor de consum discreționare înregistrează cele mai mari scăderi, în special sectorul auto german (BMW: -1,75%, Mercedes-Benz: -1,5%, Volkswagen: -1,45%, Porsche: -1%), precum și marile companii tehnologice germane (SAP: -1,4%, Infineon: -1,9%). O slăbiciune similară se observă la acțiunile franceze din sectorul luxului (LVMH: -1,6%, Kering: -1,2%, Dior: -1,75%). În afară de companiile din sectorul energetic, o oarecare rezistență este înregistrată de acțiunile marilor companii din sectorul sănătății (Astra Zeneca: +1,4%, Sanofi: +0,17%, Bayer: +0,6%, Novo Nordisk: +0,1%). Acțiunile din sectorul bunurilor de consum discreționare înregistrează astăzi cele mai mari pierderi, companiile din industria auto fiind în fruntea clasamentului negativ, în contextul măsurilor agresive luate de Trump în privința taxelor aplicate produselor europene. Sursa: Bloomberg Finance LP Performanța de astăzi a companiilor incluse în ondicele DAX. Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 (interval zilnic) Contractele futures DAX sunt în scădere pentru a treia sesiune consecutivă, afectate de tarifele de 30% aplicate produselor europene, anunțate sâmbătă trecută de Donald Trump. Contractul DE40 a atins acum nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, care acționează ca suport cheie. De remarcat faptul că contractul a scăzut doar pentru scurt timp sub media mobilă exponențială pe 30 de zile (EMA100, violet închis), în ciuda incertitudinii crescute pe parcursul perioadei de negociere, semnalând o reziliență subiacentă. Odată cu apropierea termenului limită pentru negocierea tarifelor și tensiunile dintre Trump și Comisia Europeană nerezolvate, este probabilă o presiune descendentă suplimentară. Cu toate acestea, dacă taxele propuse vor fi reduse — posibil la nivelurile înregistrate în jurul Zilei Eliberării sau mai jos — am putea asista la o revenire către maximele istorice. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile BASF (BAS.DE) au scăzut cu 0,4% după ce compania și-a redus previziunile pentru 2025, o mișcare larg anticipată de analiști, care au considerat-o o resetare realistă. Deși previziunile privind EBITDA au fost reduse la 7,3-7,7 miliarde de euro, fluxul de numerar disponibil puternic și performanța mai bună a unităților cu valoare mai mare au oferit asigurări. Analiștii consideră că previziunile revizuite sunt credibile, reducând riscul unor noi reduceri.

Acțiunile Brenntag (BNR.DE) au scăzut cu peste 4,4% după o reducere neprogramată a previziunilor privind EBITA pentru întregul an, determinată de scăderea cererii, de efectele negative ale cursului valutar și de presiunea asupra prețurilor. Deși reducerea era parțial așteptată, amploarea acesteia a surprins piața, rezultatele preliminare pentru trimestrul al doilea fiind sub estimări, iar perspectivele pentru a doua jumătate a anului fiind afectate de incertitudinea macroeconomică și geopolitică actuală.

Un tribunal din Milano a plasat Loro Piana sub administrare judiciară pentru un an, în contextul unei anchete privind presupusa exploatare a forței de muncă de către furnizorii săi. Rapoartele arată că marca de lux, deținută de LVMH (MC.FR) , este acuzată de sprijinirea indirectă a practicilor ilegale de muncă. LVMH a refuzat să comenteze, iar Loro Piana nu a răspuns. Acțiunile LVMH au scăzut cu 1,7%.

Avionul de vânătoare Gripen al Saab (SAABB.SE) se bucură de un interes reînnoit pentru export, pe fondul creșterii bugetelor europene pentru apărare în contextul tensiunilor geopolitice. Cu potențiale contracte în Thailanda, Columbia și nu numai, costurile reduse pe durata ciclului de viață și independența față de furnizorii americani fac din Gripen o opțiune atractivă pentru cumpărătorii care își reconsideră dependența de armele fabricate în SUA. Saab consideră că acesta este cel mai puternic impuls de vânzări din ultimii ani. Acțiunile au crescut cu 0,15%.

