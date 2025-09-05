3 piețe de urmărit (05.09.2025)

După publicarea datelor cheie privind piața muncii din SUA și decizia OPEC+ privind producția de petrol, alte câteva evenimente importante vor influența piețele globale în săptămâna următoare. Atenția se va concentra în principal pe raportul privind inflația CPI din SUA. În plus, Banca Centrală Europeană urmează să anunțe cea mai recentă decizie de politică monetară, în timp ce Franța va organiza un vot de neîncredere în guvern. Apple este pregătită să lanseze un nou model de iPhone, care va atrage atenția investitorilor asupra sectorului tehnologic. În acest context, traderii ar trebui să acorde o atenție deosebită asupra a trei piețe specifice: EURUSD, FRA40 și US100. EURUSD Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Săptămâna care vine este crucială pentru perechea EURUSD, având în vedere două evenimente majore care se profilează la orizont. Primul este publicarea de joi a datelor privind CPI din SUA pentru luna august. Analiștii se așteaptă la o valoare mai mare, legată de tarifele care au intrat în vigoare luna trecută. Întrebarea cheie este dacă aceasta va fi o creștere minimă sau una mai semnificativă, care ar putea reaprinde dezbaterea pe termen lung cu privire la impactul tarifelor asupra inflației. Tot joi, Banca Centrală Europeană va anunța decizia sa de politică monetară, deși piața nu anticipează nicio modificare a ratelor dobânzilor. În plus, votul de neîncredere de luni din Franța ar putea afecta performanța euro. FRA40 Luni, 8 septembrie, va avea loc un vot de neîncredere în guvernul prim-ministrului Francois Bayrou. Votul este, de fapt, un referendum privind bugetul pentru anul viitor, care propune reduceri semnificative ale cheltuielilor. Coaliția de guvernare nu are majoritate în parlament, iar atât fracțiunile de extremă dreapta, cât și cele de extremă stânga s-au angajat deja să voteze împotriva guvernului. Analiștii se așteaptă în general la căderea guvernului, ceea ce ar putea avea consecințe grave, inclusiv o potențială scădere a ratingului de credit al Franței, dacă țara nu reușește să rezolve problema deficitului extrem de ridicat. Pe de altă parte, prim-ministrul Bayrou și-a exprimat disponibilitatea de a negocia cu partidele de opoziție pentru a obține sprijin, deși reducerea deficitului este o condiție esențială. Indicele CAC 40 a înregistrat una dintre cele mai slabe performanțe pozitive dintre piețele europene majore în acest an. US100 Așteptările privind reducerea ratei dobânzii în SUA sunt în creștere, susținând sentimentul de pe Wall Street. Câștigurile puternice ale companiilor au determinat creșteri recente, indicele S&P 500 (US500) atingând un nou maxim istoric. Nasdaq 100 (US100) este foarte aproape de a-și depăși propriul record. Prezentarea noului iPhone-u ar putea fi catalizatorul necesar pentru a împinge indicele tehnologic către noi maxime istorice. În plus, sentimentul pieței a fost stimulat la sfârșitul săptămânii trecute de rezultatele solide ale Broadcom, care a anunțat o colaborare cu OpenAI pentru dezvoltarea de noi cipuri destinate să concureze cu Nvidia.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."