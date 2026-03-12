Rezumatul zilei: Acțiunile din Europa și SUA revin la scăderi; Brentul depășește din nou 100 de dolari ❗

Ședința de tranzacționare de joi de pe bursele din Europa, SUA și Asia ne-a adus un nou val de vânzări pe piețele bursiere majore.

Principalii factori care determină scăderea valorilor sunt: 1) escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu 2) problemele de lichiditate din sectorul financiar american

Pe piața spot, Nasdaq este în prezent în scădere cu 1,45%, iar Dow Jones cu 1,3%. În Europa, DAX a pierdut 0,29%, CAC40 din Franța a scăzut cu 0,71%, iar WIG20 din Polonia a scăzut cu 0,65%.

Petrolul brut câștigă astăzi în valoare, Brent revenind peste 101 dolari pe baril.

Cu toate acestea, este interesant de remarcat că există astăzi multe informații contradictorii cu privire la această materie primă.

Conducerea Iranului a anunțat că intenționează să răspundă cu foc la orice atac și pregătește terenul pentru noi fronturi/lupte dacă Israelul și SUA continuă să atace infrastructura energetică a țării. Trump a menționat astăzi că schimbarea regimului este obiectivul cel mai important, iar creșterea prețurilor petrolului este secundară. În același timp, am aflat despre planurile Casei Albe de a suspenda temporar aplicarea așa-numitei Legi Jones, o lege din 1920 care impune ca mărfurile să fie transportate între porturile americane pe nave construite în SUA, deținute de companii americane și operate de echipaje americane.

Răspunsul unui deputat iranian, care a declarat că nu există planuri de amplasare a minelor în Strâmtoarea Hormuz, a contribuit, de asemenea, la atenuarea ecoului conflictului.

Revenind la piețele bursiere. Unul dintre cele mai slabe segmente la începutul sesiunii americane a fost cel al băncilor și al finanțelor în general – presiunea provine din două surse: îngrijorările legate de creșterea costului banilor pe fondul prețurilor ridicate ale petrolului și problemele crescânde din segmentul creditelor private. Morgan Stanley a limitat posibilitatea răscumpărării unităților din fondul său North Haven Private Income Fund după ce investitorii au solicitat răscumpărarea a aproximativ 11% din acțiuni, în timp ce statutul fondului permite plata a doar 5% pe trimestru.

Această neîncredere este agravată de criticile venite din partea unor companii precum Glendon Capital, care acuză Blue Owl, printre altele, că subestimează pierderile reale din portofoliile lor, ceea ce piața interpretează ca un semn că problemele ar putea fi mai grave decât arată evaluările oficiale.

Pe piața Forex, dolarul american are din nou cea mai bună performanță, urmat de dolarul canadian, care se apreciază. În același timp, asistăm la cele mai mari scăderi ale monedelor din Antipozi.

Puterea dolarului nu este indiferentă astăzi pentru metalele prețioase. Prețurile aurului scad astăzi cu 0,8%, până la 5.100 dolari.

Bitcoin, pe de altă parte, oglindește sentimentul de pe Wall Street, criptomoneda pierzând aproape 0,7%, deși încă apără bariera psihologică de 70.000 de dolari.

