3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (05.12.2025)

În săptămâna viitoare, piețele financiare se vor concentra în principal pe deciziile băncilor centrale, cu accent pe Rezerva Federală a Statelor Unite. Începem să vedem încet datele macroeconomice întârziate din Statele Unite, deși indicatorii cheie, cum ar fi inflația CPI și raportul privind piața muncii NFP, nu vor fi publicați înainte de decizia Fed de miercuri. Cu toate acestea, piața este aproape sigură că Fed va reduce ratele dobânzilor. În afară de Fed, săptămâna viitoare vor fi anunțate decizii și de Banca Națională Elvețiană și Banca de Rezervă a Australiei. Mai multe companii de tehnologie, printre care Broadcom și Oracle, își vor publica rezultatele financiare din cauza calendarelor fiscale ușor modificate. Drept urmare, piețe precum GOLD, indicele US100 și perechea valutară USDCHF merită o atenție specială săptămâna viitoare. AUR Aurul a câștigat aproximativ 7% față de minimul înregistrat la începutul lunii noiembrie și rămâne unul dintre activele cu cea mai bună performanță din acest an, deși în prezent se află în urma argintului. Aurul ar putea reacționa puternic la tonul anunțului Rezervei Federale de miercuri. Piața preconizează o probabilitate de peste 90% de reducere a ratei dobânzii, ceea ce înseamnă că investitorii se vor concentra în mare măsură pe orientările Fed. O altă reducere parțială a ratei dobânzii este anticipată pentru aprilie, în timp ce o reducere completă este pe deplin estimată pentru iunie. Dacă comunicarea Fed se dovedește a fi mai moderată, aceasta ar putea deschide un spațiu suplimentar pentru slăbirea dolarului și întărirea aurului, mai ales că capitalul continuă să se îndepărteze de activele americane. În afară de decizia de miercuri, ar trebui să se acorde atenție și raportului JOLTS de marți și a raportului privind cererile săptămânale de șomaj care va fi publicat joi. US100 Contractele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu peste 7% față de minimul din 21 noiembrie și se situează acum la mai puțin de 3% sub maximele istorice. Pentru indice, atât decizia Fed, cât și rezultatele financiare viitoare ale companiilor tehnologice cu calendare fiscale în afara ciclului vor fi importante. Miercuri, după închiderea pieței, Adobe și Oracle își vor publica rezultatele. Oracle, datorită cooperării sale cu OpenAI și Nvidia, a fost etichetată de unii ca o altă bulă speculativă. Joi, după închiderea bursei, Broadcom își va publica rezultatele. Compania, cunoscută pentru producția de cipuri specializate, a fost adesea descrisă ca fiind extrem de supraevaluată, însă raportul său anterior privind veniturile a fost foarte bun. USDCHF În timp ce se așteaptă ca Fed să efectueze o nouă reducere a ratei dobânzii, nu se preconizează că Banca Națională Elvețiană va lua o măsură similară, chiar și în ciuda problemei inflației scăzute din Elveția. După cum observă Bloomberg, ratele reale ale dobânzii în Elveția rămân ridicate, iar lipsa intervenției SNB pe piața valutară poate crea o nouă presiune ascendentă asupra francului. Moneda elvețiană s-a apreciat cu aproape 13% față de dolarul american în acest an și se află pe locul al doilea după coroana suedeză printre monedele G10. Dacă SNB rămâne pasivă, nu poate fi exclusă o altă încercare de a împinge USDCHF sub nivelul de 0,80.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."