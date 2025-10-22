🛢️Petrolul WTI câștigă peste 2%

nu ar trebui să se aștepte o creștere a cererii

Aspecte esențiale Petrolul WTI a crescut cu peste 2% , ajungând la 59 de dolari pe baril, impulsionat de așteptările că un potențial acord între SUA și India va restricționa importurile de petrol din Rusia, crescând cererea pentru alte surse.

Piața continuă să se confrunte cu o ofertă excesivă : 1,3 miliarde de barili de petrol se află în prezent pe mare (cel mai ridicat nivel din 2020). Băncile se așteaptă ca surplusul să persiste și anul viitor.

59 de dolari este rezistența tehnică cheie, în timp ce indicatorul crack spread sugerează că nu ar trebui să se aștepte o creștere a cererii în SUA în luna următoare.

Prețurile petrolului cresc astăzi cu peste 2%, cotația țițeiului West Texas Intermediate (WTI) urcând spre nivelul de 59 de dolari pe baril. Această creștere este legată de un potențial acord între Statele Unite și India, care vizează reducerea importurilor indiene de petrol rusesc. Un astfel de scenariu ar crea o provocare pentru țițeiul rusesc în găsirea unei piețe de desfacere, crescând astfel cererea de petrol din destinații alternative, în special din țările OPEC și din SUA. Cu toate acestea, piața se confruntă cu un potențial exces de ofertă semnificativ, evidențiat de cel mai mare volum de petrol pe mare din 2020. În prezent, se estimează că 1,3 miliarde de barili de țiței sunt păstrați în tancuri, fie în mișcare, fie la ancoră. Conform proiecțiilor unor instituții importante, precum JP Morgan și Goldman Sachs, piața petrolului ar trebui să se aștepte la un exces de ofertă susținut în anul următor. JP Morgan sugerează că menținerea unui preț minim de 48 de dolari pe baril va fi crucială, deoarece acest nivel reprezintă în prezent punctul de echilibru pentru fluxul de numerar din extracția petrolului. Indicatorul principal pentru petrol, crack spread (diferența dintre prețurile țițeiului și ale produselor petroliere), rămâne la un nivel relativ scăzut în comparație cu ultimele luni, dar este în același timp foarte ridicat în comparație cu standardele istorice. Cu toate acestea, spread-ul forward pe 30 de zile sugerează că o creștere semnificativă a cererii din SUA este puțin probabilă în viitorul imediat Volumul de petrol stocat pe mare este în prezent cel mai ridicat din 2020, indicând o supraofertă persistentă și masivă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Diferența de preț sugerează că nu ar trebui să se aștepte o revenire excesivă a cererii în SUA în luna următoare. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Prețul petrolului brut înregistrează astăzi o creștere de peste 2%, continuând recuperarea observată de la începutul săptămânii. Înaintea prețului actual se află o rezistență sub forma limitei superioare a canalului de tendință descendentă, alături de retragerea Fibonacci de 23,6% a ultimei scăderi. O depășire decisivă a nivelului de 59 USD pe baril ar putea duce la o creștere a prețului către zona de 61,5 USD pe baril. În schimb, o închidere astăzi sub 58,5 USD ar putea determina petrolul brut să se retragă și să încerce să-și continue tendința descendentă. Sursa: xStation5

