3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (22.08.2025)

Unul dintre evenimentele cheie pentru piețele financiare globale, Simpozionul Economic de la Jackson Hole, s-a încheiat. Președintele Fed, Jerome Powell, a semnalat că ratele dobânzilor din SUA ar putea fi reduse, întrucât consumul privat se slăbește, iar situația pieței muncii rămâne „fragilă”. În același timp, potrivit lui Powell, scenariul de bază pentru inflația din SUA indică o scădere în continuare, în ciuda unei creșteri de scurtă durată determinate de tarifele comerciale. În plus, Canada urmează să retragă tarifele aplicate produselor americane, ceea ce ar putea reduce semnificativ riscurile de inflație în Statele Unite și ar oferi Rezervei Federale mai mult spațiu pentru reducerea ratelor dobânzilor. Săptămâna viitoare va aduce o serie de publicații macroeconomice importante care ar putea influența deciziile viitoare ale Fed. Piețele se vor concentra, de asemenea, asupra rezultatelor financiare ale Nvidia, care este în prezent cea mai mare și cea mai importantă companie de pe Wall Street. După weekend, investitorii vor monitoriza, de asemenea, orice noutăți privind problemele comerciale și progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. În acest context, piețele cheie de urmărit vor fi US100, USDJPY și OIL. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US100 Nvidia, cu o capitalizare de piață de peste 4 trilioane de dolari, este în prezent cea mai mare companie din lume. Ponderea sa în indicele Nasdaq 100 depășește 14%, ceea ce înseamnă că rezultatele companiei vor avea un impact major asupra performanței întregului indice. Publicarea rezultatelor financiare ale acestui gigant tehnologic va oferi, de asemenea, o perspectivă asupra sentimentului față de alte companii din sectorul inteligenței artificiale. Se așteaptă ca Nvidia să raporteze din nou o creștere puternică, de două cifre, atât a veniturilor, cât și a profiturilor. EPS ajustat este proiectat la 1,00 USD, o creștere de aproape 50% față de anul trecut, în timp ce veniturile sunt estimate să depășească 46 miliarde USD. Piața speră însă la o surpriză pozitivă în intervalul 48-50 miliarde USD, care ar putea împinge prețul acțiunilor la noi maxime istorice. Pe de altă parte, vânzările de cipuri H20 către China — care au primit recent aprobarea la Washington — rămân incerte. Rezultatele fiscale ale companiei pentru trimestrul al doilea al anului 2026 (care acoperă perioada mai-iulie 2025) vor fi publicate miercuri, după închiderea sesiunilor de pe Wall Street. USDJPY După Jackson Hole, atenția pieței se va îndrepta către datele macroeconomice care urmează să fie publicate. Înaintea deciziei Fed din septembrie, investitorii vor primi mai multe rapoarte importante. Joi, 28 august, va fi publicată a doua estimare a PIB-ului SUA pentru trimestrul al doilea. Se preconizează că expansiunea va ajunge la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vineri, 29 august, vor fi publicate datele privind inflația PCE, indicatorul preferat al Fed pentru inflație. Se așteaptă ca inflația globală să se mențină la 2,6% pe an, în timp ce inflația de bază ar putea accelera până la 2,9% pe an. Această valoare va acoperi luna iulie. Orice surpriză pozitivă ar putea întări dolarul american, care, după scăderile puternice de la începutul acestui an, se luptă să se redreseze. PETROL Discuțiile dintre Ucraina și Rusia rămân în impas. Rusia a câștigat mai mult timp pentru a evita sancțiuni suplimentare sau tarife secundare, în timp ce India se confruntă acum cu noi probleme comerciale. Miercuri, vor intra în vigoare tarife drastice de 50% pentru produsele indiene, jumătate dintre acestea fiind justificate de achizițiile de petrol rusesc ale țării. Dacă India va decide să limiteze importurile de țiței rusesc, acest lucru ar putea determina creșteri suplimentare pe piața petrolului, prelungind raliul observat la sfârșitul săptămânii trecute.

