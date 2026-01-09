Deschiderea sesiunii din SUA: Investitorii dau dovadă de prudență în fața incertitudinii

Aspecte esențiale Acumularea datelor macroeconomice influențează piețele.

Consumatori mai puternici și piața muncii mai solidă, creșterea așteptărilor privind inflația.

Industria de apărare din SUA într-o poziției nesigură.

Pierderi uriașe la General Motors.

Meta agreează noi furnizori de energie.

Sesiunea de vineri de pe Wall Street promite să fie plină de volatilitate și factori care influențează prețurile pe piețe. Sesiunea începe cu o ușoară creștere, dar vânzătorii preiau treptat inițiativa pe piață. Cele mai mari scăderi se înregistrează pentru Dow, contractele scăzând cu aproape 0,3%. US500 se află într-o situație relativ bună, cu scăderi limitate la aproximativ 0,1%. De aproape 12 luni, atenția investitorilor s-a concentrat în principal asupra lui Donald Trump, a cărui politică rămâne la fel de volatilă pe cât este de controversată. Chiar în ultimele zile, președintele SUA a ordonat achiziționarea datoriilor ipotecare și a amenințat că va interzice achiziționarea de case unifamiliale de către entități instituționale - cu scopul de a îmbunătăți situația cumpărătorilor de pe piața imobiliară din SUA. În același timp, controversele în jurul companiilor americane de apărare nu încetează. Pe de o parte, președintele amenință să limiteze capacitatea de a cumpăra acțiuni și de a plăti dividende, iar pe de altă parte, promite o creștere semnificativă a bugetului militar. Piața pare încă nesigură cu privire la modul în care să evalueze aceste revelații. Date macroeconomice: Instituțiile americane au furnizat astăzi o serie de date importante despre economie, în principal referitoare la piața muncii și imobiliare. Situația pieței muncii rămâne moderat bună, cel puțin în ceea ce privește datele statistice, dar persistă îndoieli cu privire la calitatea datelor.

Variația ocupării forței de muncă în decembrie în sectorul non-agricol a fost de 50.000, comparativ cu 60.000 cât se aștepta, ceea ce reprezintă o scădere față de luna precedentă. Cu toate acestea, rata șomajului a scăzut de la 4,5% la 4,4%. Ceea ce poate ridica semne de întrebare este faptul că, în ciuda scăderii șomajului, ocuparea forței de muncă în sectorul privat a crescut cu 37.000 față de cele 64.000 prevăzute - acest lucru aduce mai multă incertitudine în contextul sezonalității pieței muncii din SUA. Este posibil ca datele să fi fost influențate din nou de reangajarea unor angajați concediați în timpul închiderii guvernului.

Datele privind oferta pe piața imobiliară par, de asemenea, moderat bune, permisele și începerea construcțiilor de locuințe rămânând la niveluri ridicate, în ciuda incertitudinii pieței.

Date optimiste au venit și de la Universitatea din Michigan, toți indicatorii de încredere a consumatorilor depășind așteptările pieței. Cu toate acestea, această creștere este însoțită de o ușoară creștere a așteptărilor privind inflația.

US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cumpărătorii au o problemă evidentă în a depăși zona de rezistență de la aproximativ 25.900. Impulsul ascendent a slăbit în mod clar la sfârșitul anului 2025 și se confruntă în continuare cu provocări. Cotația a ricoșat deja de trei ori zona de rezistență, creând o probabilitate ridicată de corecție cu un interval țintă între nivelurile de retragere Fibonacci de 23,6% și 38,2%. Știri despre companii: TSMC (TSM.US) - Producătorul taiwanez de cipuri a publicat rezultatele, înregistrând din nou o creștere a veniturilor de două cifre. Cu toate acestea, cea mai mare parte a creșterii era deja inclusă în prețuri, iar evaluările companiei nu arată nicio reacție la publicare.

Johnson & Johnson (JNJ.US) - Producătorul și distribuitorul de medicamente a ajuns la un acord cu administrația președintelui SUA în ceea ce privește prețurile și tarifele medicamentelor.

General Motors (GM.US) - Conglomeratul auto pierde 2% după ce a anunțat că va înregistra pierderi de 6 miliarde de dolari din cauza recentelor schimbări în politica administrației președintelui SUA privind vehiculele electrice.

Oklo (OKLO.US) și Vistra (VST.US) - Distribuitorii de energie înregistrează o creștere de câteva procente după semnarea unui acord pentru furnizarea de energie către centrele de date Meta.

WD40 (WDFC.US) - Producătorul popularului lubrifiant industrial pierde aproximativ 7% după publicarea unor rezultate sub așteptări.

