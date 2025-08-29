3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (29.08.2025)

Luna septembrie începe cu o serie de date macroeconomice importante care ar putea avea un impact asupra piețelor globale. Deși săptămâna viitoare va începe în liniște din cauza sărbătorii Zilei Muncii din SUA, se așteaptă o accelerare rapidă a activității pieței. Săptămâna viitoare, investitorii vor analiza cu atenție datele cruciale, precum raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din SUA (NFP), indicii ISM și cifrele privind inflația din Zona Euro. Prin urmare, participanții la piață vor urmări cu atenție EURUSD, GOLD și US500. EURUSD După datele privind inflația publicate vineri, atenția investitorilor s-a îndreptat către raportul privind locurile de muncă din SUA, publicat în mod tradițional în prima vineri a lunii. Deși majoritatea indicatorilor indică o îmbunătățire a pieței muncii, nu se așteaptă ca datele să fie suficient de puternice pentru a diminua în mod semnificativ așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor. În plus, cifrele privind inflația din Zona Euro vor fi publicate marți, iar indicatorii ISM din SUA vor fi publicați pe parcursul săptămânii viitoare. Toate aceste date vor fi esențiale înainte de decizia Rezervei Federale din 17 septembrie. AUR Aurul se apropie din nou de maximele istorice, după ce la sfârșitul lunii august a depășit nivelul de 3.400 USD pe uncie. Traiectoria prețului său va fi influențată nu numai de politica internă — în special de procesul intentat de guvernatorul Fed, Lisa Cook, împotriva deciziei lui Donald Trump de a o demite din funcție —, ci și de datele economice care vor modela așteptările pentru ședința Fed din septembrie. Dacă speranțele privind începerea unui ciclu de reducere a ratei dobânzii vor crește, aurul are șanse mari să atingă noi maxime istorice. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că metalul prețios s-a consolidat de la atingerea maximului istoric anterior, în aprilie. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 Indicii americani de pe Wall Street au atins maxime istorice, chiar și după o ușoară dezamăgire cu privire la profiturile Nvidia, care este acum cea mai valoroasă companie din lume și deține o pondere de aproximativ 8% în S&P 500. Raliul a fost alimentat de alți giganți tehnologici, printre care Alphabet, Broadcom și Oracle. Odată cu apropierea sfârșitului sezonului de raportare a rezultatelor financiare, atenția pieței se va îndrepta către datele macroeconomice și perspectivele reducerii ratelor dobânzilor de către Fed. În timp ce piața preconizează în prezent o probabilitate de aproximativ 85% de reducere a ratei dobânzii, factorul mai important va fi dacă Fed va semnaliza continuarea reducerilor în lunile următoare.

