Sinteza piețelor: Acțiunile europene încearcă să se stabilizeze în ciuda creșterii prețurilor petrolului 🔍

Europa încearcă să se redreseze după o deschidere în scădere, indicele german DAX tranzacționându-se acum aproape de nivelul inițial. Investitorii trebuie să reevalueze riscul geopolitic în creștere, pe măsură ce petrolul Brent se apropie treptat de pragul de 100 de dolari pe baril. Noile rapoarte privind atacurile asupra tancurilor petroliere, perturbările din porturi și valurile suplimentare de atacuri cu drone și rachete în Orientul Mijlociu continuă să afecteze sentimentul global, în timp ce eliberarea anterioară a rezervelor strategice de către IEA este considerată în mare măsură ca un tampon pe termen scurt, mai degrabă decât o soluție durabilă. Contractele futures pe indicii europeni se redresează după un început mai slab , în urma unei îmbunătățiri modeste a sentimentului pe Wall Street. Cu toate acestea, Euro Stoxx 50 este încă în scădere cu aproximativ 0,3% .

Reacția pieței de miercuri a sugerat că eliberarea rezervelor strategice de către AIE nu a fost considerată un punct de cotitură structural, ci mai degrabă o ușurare temporară în contextul conflictului prelungit cu Iranul.

Între timp, piețele obligațiunilor rămân sub presiune , ceea ce complică și mai mult perspectivele pentru acțiunile europene, în special pentru sectoarele sensibile la costurile de finanțare.

Asia a încheiat sesiunea cu pierderi semnificative : indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu 1,3% , Topix a scăzut cu 1,3% , iar Taiex din Taiwan a scăzut cu 1,6% . Piețele din Hong Kong și China continentală au închis, de asemenea, în scădere.

Criptomonedele mențin o tendință ascendentă prudentă , Bitcoin tranzacționându-se la aproape 70.500 USD . Aurul și argintul înregistrează, de asemenea, creșteri , argintul crescând cu peste 2% și depășind 86 USD pe uncie.

Companiile europene expuse la creditul privat ar putea atrage atenția după ce Morgan Stanley și Cliffwater au limitat retragerile din fondurile lor de credit privat de miliarde de dolari, în urma cererilor masive de răscumpărare din partea investitorilor. Știri bursiere Repsol a primit o dublă îmbunătățire a ratingului la „depășire” de la RBC Capital Markets , analiștii estimând că marjele de rafinare vor rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2026, pe fondul perturbărilor legate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

Neste a fost apreciat la „depășire” de la „performanță sectorială” de către RBC , care consideră că producătorul finlandez de combustibili regenerabili beneficiază de mediul geopolitic actual.

Hochschild Mining a fost apreciat la „depășire” de la „neutru” de către JPMorgan , care indică sprijinul oferit de prețurile ridicate ale aurului și argintului, precum și un punct de intrare atractiv după recentul declin al prețului acțiunilor.

Ferragamo a raportat rezultate anuale peste așteptări , iar conducerea s-a arătat încrezătoare în ceea ce privește performanța de la începutul anului până în prezent. Cu toate acestea, unii analiști rămân prudenți, menționând că procesul de redresare va necesita în continuare timp și răbdare. DE40 (interval zilnic)

Sursa: xStation5 Modificări în recomandările analiștilor Aprecieri Epiroc – upgrade la depășire la Morgan Stanley ; PT 262 SEK

Faron Pharma – upgrade la cumpărare la Inderes

Hochschild Mining – upgrade la suprapondere la JPMorgan ; PT 990 pence

Impianti – upgrade la depășire la EnVent S.p.A. ; PT 1 €

Neste – actualizat la depășire la RBC ; PT 30

Nichols – actualizat la cumpărare la Deutsche Bank ; PT 1.150 pence

Rentokil – actualizat la cumpărare la UBS ; PT 540 pence

Repsol – actualizat la depășire la RBC ; PT 25 Retrogradări Also – retrogradat la păstrare la Berenberg ; PT 165 CHF

Bodycote – retrogradat la performanță sectorială la RBC ; PT 775 pence

Quilter – retrogradat la subperformant la Avior Capital Markets

Sandvik – retrogradat la greautate egală la Morgan Stanley ; PT 356 SEK Inițieri Asta Energy Solutions – inițiat cu adăugare la Baader Helvea

Aumovio – inițiat cu depășire la Oddo BHF ; PT 50

CSG – inițiat cu acumulare la Erste Group ; PT 36

Eviso – inițiat cu depășire la Mediobanca ; PT 10,20

INVISIO AB – inițiat cu păstrare la ABG ; PT 280 SEK Reintegrări Pennon – reintegrat cu depășire la BNP Paribas ; PT 575 pence Acțiunile companiei germane Rheinmetall încearcă să se stabilizeze după vânzarea masivă de ieri, deși acțiunile rămân sub nivelul de 1.640 €, unde se află EMA200 (linia roșie).. Sursa: xStation5

