Acordul de un miliard de dolari: „Mama tuturor acordurilor” între UE și India

Într-o perioadă de schimbare istorică pentru comerțul global, Uniunea Europeană și India au anunțat marți că au ajuns la un acord comercial cuprinzător. Descris de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept „mama tuturor acordurilor”, pactul reprezintă cel mai mare acord comercial încheiat vreodată de ambele părți.

Momentul nu este deloc întâmplător. În contextul în care ambele puteri se confruntă cu un peisaj comercial din ce în ce mai instabil, determinat în mare parte de orientarea protecționistă a Statelor Unite, acest acord semnifică o mișcare strategică către „independența europeană” și extinderea pieței indiene.

Analiza impactului economic

Deși UE este în prezent al nouălea partener comercial al Indiei, reprezentând 2,4% din comerțul blocului în 2024, potențialul de creștere este enorm. Comerțul bilateral, care s-a ridicat la 136,5 miliarde de dolari în 2024-2025, este acum pe cale să atingă rapid obiectivul de 200 de miliarde de dolari până în 2030.

Se preconizează că acordul va dubla exporturile de mărfuri ale UE către India până în 2032, prin eliminarea sistematică a barierelor comerciale. De exemplu, tarifele indiene aplicate autoturismelor europene vor înregistra o scădere de la 110% la 10% pentru o cotă anuală de 250.000 de vehicule. În mod similar, taxele aplicate vinurilor din UE se vor reduce inițial la jumătate, de la 150% la 75%, înainte de a se stabili în cele din urmă la 20%, în timp ce tariful de 45% aplicat uleiului de măsline va dispărea complet în cinci ani.

Pe de altă parte, UE va reduce tarifele vamale pentru aproape 99% din transporturile indiene, în funcție de valoarea comercială. Acest lucru oferă un impuls masiv sectoarelor indiene cu utilizare intensivă a forței de muncă, inclusiv textilelor, ceaiului, condimentelor și industriei pietrelor prețioase și bijuteriilor.

Dincolo de bunuri: servicii și securitate

Acordul nu se referă doar la transportul de containere, ci la o integrare profundă. Acordul oferă furnizorilor de servicii din UE, în special din sectoarele financiar și maritim, un acces fără precedent la piața indiană. În schimb, India consideră pactul ca fiind o „conductă” vitală pentru investițiile europene și transferurile de tehnologie de vârf.

Poate cel mai semnificativ este faptul că cele două puteri au lansat și un parteneriat în domeniul securității și apărării. Acest lucru subliniază o aliniere strategică crescândă care depășește simplele bilanțuri, poziționând UE și India ca o axă stabilizată într-o eră geopolitică „haotică”.

Președinta Comisiei Europene a declarat la Forumul Economic de la Davos că „preferăm comerțul echitabil în locul tarifelor”, reflectând sentimentul că acest acord este un scut împotriva șocurilor economice externe.

„Câștigul” strategic: diversificarea

Pentru firmele europene, „marele câștig” nu îl reprezintă doar exporturile mai ieftine, ci diversificarea. Prin crearea de rute alternative de aprovizionare și producție în India, Europa reduce în mod activ riscurile asociate lanțurilor sale de aprovizionare.

În timp ce piețele bursiere europene au reacționat cu câștiguri modeste, tratând știrea ca pe o „bază favorabilă” mai degrabă decât ca pe un șoc brusc, implicațiile pe termen lung pentru industria, logistica și finanțarea transfrontalieră sunt profunde. Prin alinierea supravegherii de reglementare și eliminarea obstacolelor, acordul înlătură barierele netarifare „silențioase” care adesea sufocă creșterea economică mai mult decât ar putea-o face vreodată taxele.

Ce urmează?

Acordul intră acum într-un

proces de verificare juridică de cinci-șase luni

. Dacă totul decurge conform planului, semnarea oficială și punerea în aplicare sunt preconizate în cursul anului viitor, ceea ce ar putea reduce cu până la

4 miliarde de euro