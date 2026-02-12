Cacao scade cu 2,5% până la cel mai scăzut nivel din octombrie 2023 📉

Contractele futures ICE pentru cacao (COCOA) ating astăzi cele mai scăzute niveluri din începutul lunii octombrie 2023, sub presiunea slăbirii cererii și a creșterii ofertei în principalele regiuni producătoare. Datele indică o creștere a stocurilor celor doi mari exportatori: Ghana și Coasta de Fildeș.

Cifrele din Coasta de Fildeș arată că, la 8 februarie, sosirile/expedițiile cumulate în porturi de la începutul sezonului agricol 2025/26, la 1 octombrie, au scăzut cu 4,5% față de anul precedent, la 1,263 milioane de tone. În ansamblu, acest lucru agravează semnificativ fundamentele cacao și, combinat cu prognozele meteorologice favorabile din Africa de Vest, a declanșat o lichidare pe scară largă a pozițiilor lungi. Prețurile scad astăzi la aproximativ 3.750 USD pe tonă.

CACAO (interval zilnic)



Sursa: xStation5

Raportul CoT: speculatorii adaugă poziții short, în timp ce comercianții își măresc acoperirea

Ultimul raport COT pentru cacao (ICE Futures U.S., la data de 3 februarie 2026) arată o creștere clară a activității și o diferență tot mai mare între participanții comerciali și capitalul speculativ. Interesul deschis a crescut cu 10.857 contracte, ajungând la 160.254, ceea ce sugerează intrarea de capital proaspăt pe piață și un angajament tot mai mare față de tendința predominantă. Concluzii cheie:

Managed Money își extinde expunerea netă pe poziții scurte

Poziții long: 22.079

Poziții short: 32.409

Poziționare netă: o tendință clară către poziții short(aproximativ -10.000 de contracte )

Pe parcursul săptămânii, numărul pozițiilor short a crescut ( +2.386 ) mai mult decât cel al pozițiilor long( +1.559 )

Comercianții (producători/negustori/procesatori/utilizatori) adaugă acoperiri short

Poziții long: 37.291

Poziții short: 52.859

Poziționare netă: clar negativă (tipică pentru acoperirea producătorilor)

Modificările săptămânale arată o creștere a pozițiilor short( +4.628 ) mai mare decât a pozițiilor long( +2.285 )

Numărul pozițiilor deschise este în creștere

Acest lucru indică faptul că schimbarea poziționării nu este doar o rotație a expunerii existente, ci reflectă capitalul nou care construiește poziții pe piață.

Cote ale pozițiilor deschise

Fonduri gestionate: 13,8% din OI pe partea long față de 20,2% pe partea short

→ Speculatorii sunt clar poziționați defensiv/bearish.

Comerciali: 23,3% din OI pe partea long față de 33,0% pe partea short

→ Un profil clasic de acoperire a producției la niveluri de preț relativ ridicate.

Concentrarea rămâne moderată

Cei mai mari 8 traderi controlează aproximativ 24-25% din pozițiile brute, ceea ce nu indică un risc extrem de concentrare, dar confirmă participarea semnificativă a actorilor mari. Cacao intră într-o fază de polarizare crescândă:

Speculatorii adaugă pariuri pe scădere.

Participanții comerciali intensifică acoperirea la nivelurile actuale.

Creșterea numărului de poziții deschise, alături de creșterea pozițiilor short ale fondurilor gestionate, sugerează că se acumulează presiune pentru o mișcare mai direcțională. Dacă prețurile ar rămâne ridicate, acumularea suplimentară de poziții short ar putea crește riscul unui short squeeze în cazul unui șoc neașteptat al ofertei sau al unui catalizator fundamental bullish. În ansamblu, datele COT întăresc un mesaj clar bearish în această etapă, cu poziționarea aliniată la deteriorarea fundamentelor (perspectivele de producție din Africa de Vest, vremea, stocurile și cererea industrială) - cu toate acestea, raportul a fost publicat la începutul lunii februarie..

Sursa: CFTC