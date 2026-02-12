US100 pierde 1,5% 📉

Deschiderea mixtă a indicilor americani s-a transformat într-o vânzare masivă, contractele futures Nasdaq 100 (US100) fiind în scădere cu aproape 1,5%. Deși nu există un singur catalizator clar în spatele acestei mișcări, mai mulți factori ies în evidență. În primul rând, Google (GOOGL.US) urmează să lanseze un model actualizat Gemini 3 Deep Think (Alphabet este, de asemenea, singura companie „Big Tech” care nu înregistrează pierderi astăzi). Un potențial „succes” al lansării ar putea amplifica ceea ce piețele au numit „efectul antropic” — o narațiune care, în ultimele zile, a determinat vânzări în anumite sectoare ale complexului tehnologic, în special software . Piața pare să treacă de la „ce beneficii poate aduce AI companiilor?” la „care companii pot fi afectate în mod realist de AI?” , iar evoluția prețurilor sugerează o fază de „vinde mai întâi, pune întrebări mai târziu” , în special în modelele de afaceri de tip IT și SaaS.

În al doilea rând, Cisco a prezentat previziuni pentru anul fiscal curent care au fost sub așteptări , umbrind un trimestru solid și subminând parțial ideea că numele din domeniul hardware sunt câștigători automat în domeniul AI, indiferent de evaluare. Mișcarea a pus presiune și asupra concurenților, Arista Networks (ANET.US) retrăgându-se înainte de raportul trimestrial care urmează să fie publicat după închiderea de astăzi a pieței din SUA.

În al treilea rând, cele mai recente date privind piața muncii din SUA au atenuat temerile legate de recesiune și încetinire economică, dar, în același timp, pot reduce urgența reducerii ratelor dobânzilor, ceea ce ar putea amâna prima perioadă semnificativă de relaxare monetară până cel puțin în luna mai . Acest lucru nu este neapărat favorabil pentru Wall Street, care nu cu mult timp în urmă se poziționase pentru un ciclu de relaxare monetară relativ agresiv în acest an. În cele din urmă, datele Goldman Sachs publicate în weekend sugerează că fondurile CTA (strategii sistematice, care urmăresc tendințele) vor fi probabil vânzători neți de acțiuni americane în această săptămână în aproape toate scenariile (indiferent dacă S&P 500 crește sau scade). Într-un scenariu de continuare a tendinței descendente, vânzările acestora ar putea accelera și mai mult, adăugând un vânt potrivnic mecanic determinat de flux. US100 (interval zilnic) US100 a găsit recent sprijin în jurul mediei mobile exponențiale pe 200 de zile(EMA200). O nouă mișcare către 24.350 ar putea indica o corecție mai profundă și o presiune de vânzare mai mare. Zona 24.850 rămâne o zonă de sprijin cheie, definită de două reacții anterioare ale prețului - una la începutul lunii decembrie 2025 și cea mai recentă la începutul lunii februarie 2026. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

