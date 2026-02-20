Acțiunea anului 2025 la XTB: AMD

Creștere vs. Risc: Deși acțiunile au crescut cu 78,13% într-un an, evaluarea actuală impune o execuție perfectă pentru a menține încrederea investitorilor.

Validarea OpenAI: Parteneriatul de 120 mld. USD confirmă hardware-ul AMD ca fiind soluția de elită pentru viitorul inteligenței artificiale generative.

Rivalul nr. 1 pentru Nvidia: AMD a depășit statutul de „alternativă la Intel”, devenind singurul competitor real în segmentul acceleratoarelor AI de top.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Anul 2025 a adus foarte multă volatilitate și dinamism pe piețele de capital, sectorul tehnologic, în special companiile de inteligență artificială. Astfel, cea mai populară acțiune în rândul investitorilor români a fost Advanced Micro Devices (AMD.US), cunoscutul producător de semiconductori. Anul trecut a reprezentat o perioadă de tranziție pentru companie, aceasta trecând de pe planul secund la un titan al calculului adaptiv și de înaltă performanță. În sectorul de semiconductori, unde mizele sunt foarte mari, AMD nu mai urmărește doar Intel în domeniul procesoarelor; acum este principalul competitor al Nvidia în drumul către supremația din sectorul inteligenței artificiale (AI). Activitatea principală: o strategie în trei direcții AMD operează prin trei segmente specializate, fiecare vizând un pilon critic al economiei digitale: Client (calculatoare și grafică): alimentează desktopurile și laptopurile cu procesoare Ryzen și GPU-uri Radeon . Acest segment se îndreaptă în prezent către „PC-uri AI” pentru a revitaliza cererea consumatorilor.

Centru de date: Bijuteria coroanei companiei. Cuprinde procesoare pentru servere EPYC , acceleratoare AI Instinct și rețele Pensando , destinate hiper-scalerilor care construiesc coloana vertebrală a AI generative.

Jocuri și sisteme încorporate: Furnizează siliciu pentru consolele PlayStation și Xbox precum și procesoare încorporate pentru aplicații „de vârf” din industria auto și industrială. Punctul de inflexiune: mega-acordul cu OpenAI Povestea traiectoriei AMD pentru perioada 2025-2026 s-a scris în mare parte pe data de 6 octombrie 2025. AMD a anunțat un parteneriat istoric în valoare de 120 de miliarde de dolari cu OpenAI. Acest acord pe mai mulți ani implică implementarea a 6 gigawați (GW) de acceleratoare AI AMD Instinct, aproximativ 6 milioane de procesoare, pentru a alimenta centrele de date OpenAI. Această tranzacție a reprezentat un „vot de încredere” masiv. Alegând AMD ca partener strategic alături de Nvidia, OpenAI a semnalat că hardware-ul AMD și ecosistemul software deschis ROCm sunt pregătite pentru AI la nivel de producție la cea mai înaltă scară. Acțiunile au crescut cu 26% într-o singură zi după anunțarea știrii. Performanța recentă și dinamica pieței În cele douăsprezece luni care s-au încheiat în februarie 2026, acțiunile AMD au avut o performanță remarcabilă. De exemplu, între februarie 2025 și februarie 2026, acțiunile s-au apreciat cu aproximativ 78,13%, crescând de la 99,86 USD la aproximativ 213,57 USD. Acest lucru a depășit semnificativ randamentul de 12,36% al S&P 500 în aceeași perioadă. Cu toate acestea, performanța recentă de la începutul anului arată o scădere de aproximativ 5,07%. Aceasta reflectă o „perioadă de digestie” în care investitorii s-au angajat în realizarea de profituri după creșterea explozivă de la sfârșitul anului 2025, în special pe măsură ce multiplii de evaluare au atins niveluri istorice. Analiză fundamentală aprofundată Perspective de creștere Motorul de creștere al AMD funcționează la capacitate maximă, în special în segmentul centrelor de date, care a crescut cu 39% față de anul precedent în Q4 2025. Previziuni pentru 2026: Conducerea se așteaptă ca veniturile din primul trimestru al anului 2026 să fie de aproximativ 9,8 miliarde de dolari (+32% față de anul precedent).

Obiective ambițioase: În următorii 3-5 ani, AMD vizează o creștere anuală compusă (CAGR) de peste 35% la nivel de companie , veniturile din centrele de date urmând să crească cu peste 60% anual. Dilema investitorului: Bull vs. Bear Sentimentul pieței rămâne „Strong Buy” în rândul analiștilor, cu un preț țintă consensual de 287 USD (aproximativ 38% creștere). Cu toate acestea, drumul înainte nu este lipsit de fricțiuni. Argumente optimiste Adoptarea AI: 8 din cele 10 companii de top din domeniul AI utilizează acum GPU-uri Instinct în implementări în timp real.

Putere financiară: un bilanț net de numerar (datorie netă/EBITDA de -1,01) și generarea unui flux liber de numerar record.

Ecosistem deschis: ROCm câștigă teren semnificativ, reducând „avantajul software” deținut în mod tradițional de CUDA de la Nvidia. Argumente negative Evaluare ridicată: Un P/E forward de ~81x nu lasă loc de eroare; orice abatere de la previziuni ar putea declanșa o vânzare masivă.

Tranzacțiile „AI Scare”: Volatilitatea recentă a pieței arată cât de ușor frica poate perturba evaluările tehnologice dacă cheltuielile pentru AI ale hyperscalerilor dau semne de încetinire.

Fricțiuni geopolitice: Controlul exporturilor din SUA continuă să limiteze vânzările de GPU-uri de ultimă generație către regiuni cheie în creștere, precum China. Concluzie privind investiția AMD s-a poziționat cu succes ca singura alternativă credibilă la Nvidia pe piața acceleratoarelor AI de ultimă generație. Planul său de acțiune este ambițios, bilanțul său este solid, iar parteneriatul cu OpenAI este un catalizator generațional. Cu toate acestea, la 213 dolari, evaluarea include deja o mare parte din succes. Câștigurile viitoare vor depinde de execuția impecabilă a MI450 ramp și de capacitatea de a apăra marjele într-un mediu „brutal de competitiv”. Pentru investitorii pe termen lung, recenta retragere de la începutul anului poate oferi un punct de intrare rezonabil într-o companie care redefinește fundamental limitele calculului.

