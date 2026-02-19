Deschiderea sesiunii din SUA: Scăderi moderate pe fondul riscurilor și al datelor

Ședința de joi de pe Wall Street începe într-o atmosferă negativă. Principalii indici bursieri americani sunt în scădere cu aproximativ 0,5%. Russell 2000 conduce scăderile. Acest lucru poate indica faptul că piața este în prezent preocupată de traiectoria reducerilor ratei dobânzii. Nu lipsesc riscurile care ar putea afecta evaluările: Procesul-verbal al Fed publicat ieri a surprins în mod clar piața cu tonul său agresiv.

O confruntare cu Iranul pare mai probabilă decât improbabilă.

Semnalele îngrijorătoare vin de pe piața creditelor private. Date macroeconomice: BLS a publicat datele săptămânale privind cererile de șomaj. Cererile inițiale au fost sub așteptări, scăzând la 206.000 față de 223.000 cât se aștepta. Cu toate acestea, cererile continue au fost mai mari, crescând la 1.869.000.

Investitorii au primit și date privind comerțul. Importurile au crescut, exporturile au scăzut, iar deficitul comercial s-a adâncit semnificativ, ajungând la 70,3 miliarde USD.

Indicele Philadelphia Fed Manufacturing a crescut la 16,3, mult peste așteptările de 7,5 și valoarea anterioară de 12,6. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cumpărătorii se luptă să recâștige inițiativa asupra indicelui. Revenirea de la nivelul retragerii Fibonacci de 61,8% a fost rapid împinsă în jos. Prețul rămâne sub mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 și 100 de perioade. Nivelul cheie de apărat este retragerea Fibonacci de 50%. Dacă vânzătorii vor împinge prețul în mod clar sub nivelul de 24.500, ar putea urma o corecție mai profundă, cu o mișcare către media mobilă exponențială de 200 de perioade și nivelul retragerii Fibonacci de 61,8%. Știri despre companii: Walmart (WMT.US): Cel mai mare retailer din SUA a raportat rezultatele. Compania a depășit ușor așteptările atât în ceea ce privește EPS, cât și veniturile. EPS a crescut la 0,74 USD, iar veniturile au atins 190,7 miliarde USD. Compania s-a angajat, de asemenea, să răscumpere acțiuni în valoare de 30 miliarde USD. Previziunile privind veniturile pentru anul viitor au fost sub așteptările pieței.

Carvana (CVNA.US): Retailerul de mașini second-hand a înregistrat o scădere de până la 16% după rezultate dezamăgitoare. Marjele companiei sunt sub presiune, iar profitul pe unitate vândută se reduce atât pe bază brută, cât și netă.

Deere (DE.US): Producătorul de tractoare a înregistrat o creștere de peste 4% după ce compania a raportat rezultate peste așteptări și a emis previziuni optimiste.

DoorDash (DASH.US): Platforma de livrare de mâncare a înregistrat o creștere de peste 12% după ce rezultatele trimestriale au depășit cu mult așteptările pieței. Analiștii indică în primul rând creșterea numărului de comenzi.

