Sinteza piețelor: Europa revine pe verde 🇪🇺 📈 Activitatea economică accelerează în sfârșit ❓

Economie și monede: Salariile din Zona Euro: Salariile negociate în Zona Euro au crescut cu 3% în trimestrul IV al anului 2025 , aliniindu-se la indicatorii mai generali de creștere a salariilor.

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie: Vânzările au crescut cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 1,8% față de luna precedentă în ianuarie, cea mai bună performanță din ultimii aproape doi ani. Sectorul non-alimentar a înregistrat cele mai mari creșteri (+5,3%), în timp ce magazinele universale au înregistrat o scădere (-1,3%). Vânzările de combustibili au rămas stabile.

Inflația PPI din Germania: Prețurile de producție au scăzut cu 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut (-0,6% față de luna precedentă) în ianuarie, în principal din cauza scăderii cu 11,8% a costurilor energiei. Excluzând energia, PPI a crescut de fapt cu 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. În timp ce bunurile de capital și metalele prețioase (+68,2%) s-au scumpit, prețurile alimentelor au scăzut cu 1,3% (în special untul cu -43,7% și carnea de porc cu -14,1%).

Indicatorii PMI în Zona Euro: indicatorul PMI compozit a crescut la 51,9 în februarie (cel mai ridicat nivel din ultimele 3 luni). Sectorul manufacturier a atins un maxim de 44 de luni ( 50,8 puncte ), devenind principalul motor de creștere. În timp ce comenzile sunt în creștere, ocuparea forței de muncă a scăzut ușor. Costurile de producție cresc în cel mai rapid ritm din ultimii aproape trei ani, dar inflația prețurilor de vânzare a încetinit pe măsură ce optimismul mediului de afaceri crește. Piața valutară: Lira sterlină (GBP) a înregistrat cea mai semnificativă evoluție, revenind de la minimele recente pe fondul datelor solide privind vânzările cu amănuntul (GBPUSD: +0,1% după o scădere de 4 zile; EURGBP: -0,1%; GBPJPY: +0,3%). Dolarul neozeelandez (NZD) a rămas în urmă (NZDUSD: -0,3%), afectat de riscurile politice din jurul Iranului (care afectează și AUD) și de comentariile șefului RBNZ cu privire la „creșterea fără inflație”. În rest, volatilitatea valutară rămâne redusă (EURUSD stabil la 1,176; USDIDX: +0,05%). Volatilitatea pe piața valutară depășește este de aproximativ 0,1% în prezent. Sursa: xStation5 Indici și companii: Indici europeni: Piețele încheie săptămâna cu un optimism ridicat, grație datelor PMI solide (EU50: +0,2%). Creșterile sunt conduse de Franța și Spania (+0,8%), iar DAX se află, de asemenea, pe plus (+0,2%). Indicele polonez W20 a scăzut cu 0,35%, în principal din cauza vânzărilor masive de acțiuni Kruk (-6%) și Allegro (-3%).

Aston Martin: A emis un alt avertisment privind profitul, afirmând că pierderea EBIT din 2025 va depăși suma prognozată de 184 milioane de lire sterline. Vânzările au scăzut cu 10%, iar valoarea acțiunilor s-a înjumătățit în ultimul an. O tranzacție de 50 de milioane de lire sterline pentru drepturile perpetue de denumire F1 a oferit o ușurare financiară, dar tarifele americane și datoria ridicată rămân obstacole majore.

Air Liquide: Acțiunile au crescut cu 3,6% în urma unor rezultate financiare peste așteptări. Compania și-a majorat dividendul cu 12% (3,70 euro) și a stabilit un nou obiectiv de îmbunătățire a marjei de +100 puncte de bază până în 2027. Profitul operațional a crescut cu 3,5%, iar datoria netă a scăzut cu aproape 9%.

Siegfried Holding: Acțiunile au scăzut cu 7,8% din cauza previziunilor slabe pentru 2026. În ciuda unui EBITDA solid pentru 2025, investitorii au fost speriați de fluxul de numerar liber negativ și de un dividend mai mic decât cel așteptat. Analiștii consideră că perspectivele sunt conservatoare, în așteptarea unui contract farmaceutic important. Moncler: Acțiunile au crescut cu 13% pe fondul unor rezultate care au depășit semnificativ estimările. Succesul a fost determinat de Asia (+11%) și de cererea puternică pentru mărcile Moncler și Stone Island. Veniturile (3,13 miliarde de euro) și dividendele (1,40 euro) au depășit așteptările, ridicând întregul sector al luxului (LVMH, Hermes). Creșterea apetitului pentru risc afectează sectoarele mai defensive (sănătate, energie, unele bunuri de consum). Sursa: Bloomberg Finance LP

