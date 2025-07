Acțiunea lunii: Adidas depășește Nike?

Acțiunile Adidas (ADS.DE) s-au depreciat cu 11% în 2025, în ciuda redresării puternice a profiturilor companiei. Investitorii sunt atenți la mediul tarifar și la slăbiciunea sectorului atât în China, cât și în Statele Unite. Cu toate acestea, dinamica puternică a mărcii ar putea surprinde piața. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Slăbiciunea sectorului rămâne prezentă În Statele Unite, consumatorii reduc cheltuielile pentru îmbrăcăminte sport, iar sectorul resimte acest lucru. Tendința este negativă de la sfârșitul anului 2023, iar aceasta este agravată de slăbiciunea cu care se confruntă și China. Între timp, în China, vedem deja branduri care înregistrează o creștere sănătoasă, cum ar fi Adidas. În același timp, Nike continuă să scadă, în timp ce Lululemon se confruntă cu o încetinire a creșterii. Acest lucru face ca alte companii să se lupte pentru a-și dezvolta brandurile, cum ar fi VF cu Vans. Acest lucru afectează și marjele, deși Nike reușește să mențină o marjă operațională stabilă. Adidas reușește să le crească datorită levierului operațional și creșterii veniturilor. Modelul de afaceri al Adidas Adidas își împarte activitatea în trei segmente: Adidași: Acesta este cel mai important segment pentru companie, reprezentând aproximativ 60% din venituri, și stabilește ritmul pentru restul segmentelor. În prezent, cele mai de succes lansări sunt Samba și Gazelle, care beneficiază de economii de scară. Alte lansări de mare succes au fost Predator și F50 în fotbal, precum și Adizero și Ultraboost în alergare. Segmentul a crescut cu doar 1,5% anualizat de la sfârșitul anului 2018, deși în primul trimestru al anului 2025 a crescut cu 17% și pare să înceapă să prindă tracțiune.

Îmbrăcăminte: axată pe moda sportivă și urbană. Se inspiră din tendințele din segmentul sneakerilor. Acest segment a crescut foarte puțin din 2018, în timp ce în primul trimestru a crescut cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezintă aproximativ 30% din venituri.

Echipamente: Aceasta este linia cea mai puțin semnificativă și completează veniturile celor două segmente principale. A înregistrat cea mai mare creștere din 2018, cu o creștere anuală de peste 5%. Cu toate acestea, are încă un impact redus asupra rezultatelor financiare ale Adidas. Canalele de vânzare și producție Adidas Adidas se concentrează intens pe dezvoltarea în continuare a canalului său de vânzare cu amănuntul prin intermediul altor companii, precum JD Sports. Având în vedere acest lucru, Adidas continuă să lupte pentru o poziție în top, lucru pe care l-a realizat în fața Nike, care a urmărit strategia opusă. La rândul său, Adidas a reușit să mențină veniturile din propriul canal, în ciuda reducerii semnificative a numărului de magazine proprii din 2016. În ceea ce privește producția, Adidas externalizează întreaga producție către țări terțe, principalele țări fiind Vietnam, Indonezia și China. Acestea reprezintă 27%, 19% și 16% din producția totală. În contextul actual, acest lucru reprezintă o amenințare serioasă, deoarece creșterea tarifelor va duce la costuri mai mari pentru companie. Evaluarea acțiunilor Adidas Creșterea Adidas în ultimii ani a fost dezamăgitoare, cu o creștere de doar 1,6% din 2016 și o creștere a veniturilor practic nulă din 2023. Acest lucru a afectat profitul, marjele înregistrând o deteriorare. Levierul operațional a avut un impact semnificativ în sens descendent, costurile de distribuție și publicitate crescând notabil în raport cu veniturile. În 2024, situația s-a inversat, iar în primul trimestru al anului 2025, creșterea veniturilor a fost de 12,7%, în timp ce câștigurile pe acțiune s-au majorat cu 154,1%. Prin urmare, estimăm că Adidas ar putea înregistra o creștere anuală a veniturilor de 8,8% în următorii cinci ani. Considerăm că marja va crește, de asemenea, deși nu în mod semnificativ, din cauza potențialei creșteri a forței de muncă în teritoriile în care produce și a impactului tarifelor. Pentru evaluarea acțiunilor Adidas, am utilizat un flux de numerar actualizat cu o rată de actualizare de 10% și o creștere perpetuă de 4%. Multiplul de evaluare s-a bazat pe un EV/EBIT de 21 de ori. Acest lucru ne oferă un flux de numerar actualizat potențial pentru acțiunile Adidas de doar 7%, în timp ce evaluarea multiplilor nu arată niciun potențial. Rămânem deschiși la revizuiri ale țintelor de preț, având în vedere îmbunătățirile continue ale orientărilor companiei până în 2024, dar preferăm să rămânem prudenți inițial.

