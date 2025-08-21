Rezumatul zilei: Dolarul câștigă teren înaintea reuniunii de la Jackson Hole și pe fondul datelor PMI solide 💲📣

Indicii americani au încercat să reducă pierderile spre finalul sesiunii, dar presiunea de vânzare asupra acțiunilor americane rămâne. În prezent, US500 este în scădere cu 0,42%, US100 este în scădere cu 0,51%, în timp ce US2000 este aproape neschimbat.

USD este una dintre cele mai puternice monede G10 astăzi, alături de NOK și NZD, în timp ce JPY este clar cea mai slabă performantă. Puterea dolarului provine din remarci hawkish ale lui Hammack de la Fed și din cifrele PMI excepțional de puternice. Drept urmare, așteptările pieței pentru o reducere a ratei dobânzii Fed în septembrie au scăzut la 73,5%.

Pe de altă parte, cererile de șomaj și indicele Philly Fed au fost sub prognoze, dar reacția pieței a fost rapid eclipsată de publicarea anterioară a datelor PMI.

Hammack a făcut declarații hawkish, respingând probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în septembrie. El a subliniat că inflația rămâne prea ridicată, piața muncii este echilibrată, iar Fed ar trebui să se concentreze pe reducerea presiunilor asupra prețurilor. În acest stadiu, el nu vede niciun motiv pentru reluarea relaxării monetare.

Separat, Departamentul Justiției a solicitat președintelui Fed, Jerome Powell, să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook din cauza acuzațiilor legate de o potențială fraudă ipotecară în domeniul imobiliar.

În ceea ce privește companiile, Walmart a înregistrat rezultate solide în trimestrul al doilea al anului 2025, dar ritmul de creștere a fost dezamăgitor în raport cu așteptările ridicate, iar preocupările legate de evaluare au avut un impact puternic. Acțiunile au înregistrat pierderi de peste 4%.

Vânzările de case existente în SUA pentru luna iulie s-au situat la 4,01 milioane, peste așteptări (3,92 milioane) și față de 3,93 milioane în luna precedentă, marcând o creștere de 2% față de previziunile care indicau o ușoară scădere.

În Europa, datele preliminare privind încrederea consumatorilor pentru luna iulie în Zona Euro au scăzut la -15,5, sub estimările de -14,7 și față de valoarea anterioară de -14,7.

Cotația gazelor naturale (NATGAS) a crescut cu aproape 6% după reînnoirea contractelor, impulsul ascendent fiind susținut de datele EIA care indică o creștere a stocurilor mai mică decât se aștepta.

În același timp, criptomonedele au înregistrat pierderi suplimentare: Bitcoin a scăzut cu 1,60%, până la 112.440 USD, Ethereum a scăzut cu 2,20%, până la 4.240 USD, iar capitalizarea de piață combinată altcoin a scăzut cu 1,70%, până la 1,02 trilioane USD.

