Acțiunea lunii: Visa bate piața

Toată lumea cunoaște și utilizează cardurile Visa (V.US). Cu toate acestea, puțini înțeleg cum funcționează procesul de plată și care sunt companiile implicate. Cel mai important, aceștia nu iau în considerare faptul că Visa poate fi una dintre cele mai competitive companii din lume. Dar atenție, deoarece investitorii cunosc calitatea Visa, iar acțiunile sale se tranzacționează deja la multipli mari. Sunt acțiunile Visa scumpe sau sunt încă o oportunitate? Cum funcționează sectorul plăților cu cardul? Acest proces poate fi împărțit în faza de autorizare și faza de plată. Faza de autorizare constă în următorii pași: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cumpărătorul dorește să plătească cu cardul său de credit în magazin Magazinul are POS-ul său și trece cardul pentru a detecta datele Aceste date sunt trimise cumpărătorului Achizitorul primește informațiile și le trimite prin rețeaua de carduri (Visa, de exemplu) către emitentul cardului, care este de obicei banca persoanei care a plătit cu cardul. Emitentul verifică dacă persoana are fonduri și aprobă tranzacția, trimițând informațiile înapoi prin Visa către achizitor. POS-ul comerciantului primește aceste informații și plata este autorizată. Faza de plată se desfășoară după cum urmează: Emitentul cardului acordă credit în numele consumatorului pentru decontarea tranzacției, care este trimisă prin rețeaua de carduri (Visa) Rețeaua de carduri trimite tranzacția către achizitor (lichidator de plăți, în cazul în care activitatea este divizată) pentru decontare. Lichidatorul de plăți execută decontarea între emitentul cardului și banca la care comerciantul are contul. Banca comercială depune banii în contul său de comisioane nete sau MDR Sursa: Visa Annual Report După cum se poate observa, rețeaua de carduri este fundamentală pentru procesul de plată, deoarece transmite informații de la o parte la alta și facilitează întregul proces de plată. Și dacă adăugăm la aceasta faptul că sectorul plăților are o mare importanță pentru economia globală, putem spune cu siguranță că societățile de carduri de credit și de debit au o importanță semnificativă în economia modernă. Pentru a vă face o idee, în 2024, se estimează că totalul plăților efectuate de consumatori la nivel mondial va ajunge la aproximativ 44,6 trilioane de dolari, aproximativ 15% fiind efectuate prin intermediul comerțului online. Până în 2030, se preconizează că volumul global al plăților va ajunge la aproximativ 58 de trilioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 4,8%. Un aspect important de remarcat este că, pe lângă creșterea economică în sine, o altă variabilă care va continua să stimuleze plățile cu cardul va fi reducerea utilizării numerarului. În 2014, 44% din valoarea tranzacțiilor la nivel mondial au fost efectuate cu numerar, în timp ce în prezent cifra este de aproximativ 15% și se estimează că va ajunge la 11% până în 2030. Visa față de Mastercard Rețeaua de carduri este formată dintr-un oligopol, Visa deținând aproximativ 55% din cota de piață, urmată de Mastercard cu 34%. În acest sens, există multe comparații între cele două companii, însă realitatea este că Visa iese de obicei învingătoare. În primul rând, Visa solicită mult mai puține stimulente clienților decât Mastercard pentru ca comercianții să utilizeze rețeaua sa de carduri, ceea ce indică deja poziția competitivă a companiei. Dacă adăugăm la aceasta faptul că Visa procesează mult mai multe tranzacții decât Mastercard, putem explica diferența de marje dintre cele două societăți, Visa fiind clar câștigătoarea. Rețineți că puține companii din lume au marje operaționale de peste 60%, o cifră din care putem deja deduce calitatea companiei. La rândul său, ROCE (randamentul capitalului angajat) al Mastercard este semnificativ mai mare decât cel al Visa. Cu toate acestea, motivul acestei diferențe merită subliniat aici. Mastercard își amortizează imobilizările necorporale mult mai rapid decât Visa, ceea ce duce la marje de exploatare mai mici, dar și la un capital angajat mai mic, ceea ce îi sporește ROCE. În orice caz, ambele companii se bucură de o poziție concurențială solidă, după cum demonstrează cifrele lor. Cum face Visa bani? Visa este punctul de legătură al întregului sistem, făcând legătura între achizitor și emitent. Este un pas fundamental în procesul de plată, deoarece trebuie transmise informațiile corecte pentru a aproba sau respinge o plată într-un timp scurt, cu o rată de eșec scăzută sau nulă. În ceea ce privește fluxurile sale de venituri, acestea pot fi împărțite în: Servicii: Acestea sunt venituri derivate din procesele de rutare a tranzacțiilor și sunt încasate chiar dacă tranzacția este rutată în afara rețelei Visa (de exemplu, către rețeaua Mastercard).

Prelucrarea datelor: Încasate atunci când plata este efectuată prin rețeaua Visa, de obicei prin intermediul VisaNet. Acestea includ veniturile din autorizarea, decontarea și plata tranzacției.

Tranzacții internaționale: sunt venituri primite din tranzacții internaționale și schimburi valutare

Alte venituri: Acestea reprezintă o parte foarte reziduală a veniturilor și sunt atribuite serviciilor de consultanță, marketingului și plăților de licență pentru utilizarea mărcii sau a tehnologiei Visa. De obicei, prelucrarea datelor depinde de o taxă fixă pentru fiecare tranzacție, în timp ce serviciile și tranzacțiile internaționale depind de volumul de bani. Care sunt avantajele competitive ale Visa? Visa are trei avantaje competitive care îi permit să obțină randamente și marje mai mari decât cele de pe piață, deși primele două sunt cele mai importante: Efectul de rețea: Acesta apare atunci când valoarea ecosistemului tău crește pe măsură ce numărul de utilizatori crește. În acest sens, este cel mai mare avantaj competitiv al Visa, deoarece rețeaua sa este valoroasă datorită numărului mare de comercianți care acceptă cardul său. Atât de mult încât Visa percepe și tarife pentru serviciile de direcționare a tranzacțiilor efectuate în altă rețea. În plus, credem că va permite Visa să capteze o parte semnificativă a plăților care trec de la numerar la alte mijloace digitale. Aceasta va permite, de asemenea, Visa să se extindă pe piețele pe care operează cu o cotă de piață limitată, crescând plățile stimulative pe termen scurt. Economii de scară: Datorită numărului mare de tranzacții pe care le efectuează, costurile fixe sunt diluate în mod considerabil, iar fiecare tranzacție suplimentară este foarte profitabilă , ceea ce conduce la aceste marje mari, având în vedere efectul de levier operațional. Costuri de schimbare: Este dificil să se utilizeze o altă rețea în locul Visa sau Mastercard din cauza riscului ca plățile să nu fie acceptate, a breșelor de securitate sau chiar a vitezei mai scăzute a tranzacțiilor. Evaluarea acțiunilor Visa: Care este prețul țintă? Cifrele Visa au avut o performanță solidă, veniturile crescând cu 10,3% anualizat în perioada 2017-2024 și cu 9,4% anualizat în perioada 2019-2024, în ciuda pandemiei. Marjele sale, între timp, au permis EBIT să crească cu 10% și 10,6% în ultima perioadă raportată, în timp ce câștigurile diluate pe acțiune au crescut cu 19,5% și, respectiv, 12,8%. Toate acestea în timp ce fluxul său de numerar liber a crescut cu 15,6% anualizat și, respectiv, 10,6% anualizat. Aceste informații, combinate cu oportunitățile de creștere pe segmente precum plățile globale, unde dimensiunea pieței este de aproximativ 200 de miliarde de dolari, ne fac să credem că Visa va putea crește într-un ritm mai rapid decât piața. Concret, credem că veniturile vor crește cu o rată anualizată de 13,5%, cu extinderea marjelor și o creștere a ratei anualizate EBIT de 14,4%. Pentru a evalua acțiunile Visa, am utilizat fluxuri de numerar actualizate și multipli. Ambele metode ne-au oferit un potențial redus, deși pozitiv. Pentru prețul țintă final, am decis să ponderăm ambele metode, obținând un preț țintă pentru acțiunile Visa de 390,2 USD. Aceasta reprezintă o creștere potențială de aproximativ 16%, în timp ce randamentul anualizat dacă acest preț ar fi atins în trei ani ar fi de doar 5,2%. Cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că calitatea Visa ne face să avem o părere pozitivă despre companie și credem că aceasta va continua să genereze valoare pentru acționari.

