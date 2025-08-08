Rezumatul dimineții (08.08.2025)

Indicii din Asia-Pacific înregistrează variații nesemnificative în ultima zi de tranzacționare a săptămânii. Indicii chinezi sunt în scădere cu 0,30-0,45% , indicele principal al Australiei este în creștere cu 0,15% , iar indicele SG20cash din Singapore este în scădere cu 0,15% . Se remarcă indicele japonez JP225 , care a înregistrat o creștere de 1,60% în urma actualizării condițiilor comerciale.

Japonia a obținut angajamentul SUA de a modifica un ordin prezidențial privind tarifele și de a rambursa taxele plătite în plus, plafonând toate mărfurile afectate la o rată maximă de 15% . Acordul revizuit reduce, de asemenea, tarifele americane la autovehicule de la 27,5% la 15% și se aplică atât taxelor existente, cât și celor noi. Oficialii japonezi și-au exprimat regretul față de discrepanțele inițiale, dar au subliniat că nu există nicio dispută cu privire la tarifele reciproce.

Ca răspuns la această știre, USDJPY s-a apreciat și el peste 147,350 .

Rezumatul opiniilor din iulie al Băncii Japoniei a relevat divergențe cu privire la momentul următoarei majorări a ratei dobânzii. Unii membri au avertizat că amânarea măsurilor ar putea necesita o înăsprire mai drastică ulterior, în timp ce alții au pledat pentru răbdare, având în vedere incertitudinea economică. Riscul inflației, comerțul și factorii geopolitici au fost în centrul atenției.

Banca și-a reafirmat disponibilitatea de a înăspri politica monetară dacă economia și prețurile se aliniază la previziuni. Această știre nu a avut un impact semnificativ asupra monedei, iar yenul continuă să se deprecieze pe graficul zilnic.

SUA au impus tarife de 15% asupra lingourilor mari de aur strategice (1 kg și 100 oz) utilizate pentru livrarea COMEX. Această măsură ar putea perturba legăturile dintre Londra și New York, forța închiderea sau reînnoirea pozițiilor short și înăspri condițiile de finanțare în sistemul bancar londonez de tranzacționare a metalelor prețioase.

Se preconizează, de asemenea, că aceasta va accelera schimbările impuse de Basel III în direcția deținerii de metale fizice și va reduce dominația Elveției în domeniul rafinării. Influența COMEX asupra determinării prețului aurului la nivel mondial va crește probabil.

JP Morgan se așteaptă acum ca Fed să relaxeze politica monetară în mod mai agresiv, începând cu reducerea ratelor dobânzilor în septembrie . Banca citează slăbiciunea pieței muncii ca factor cheie al acestei schimbări de politică monetară. Contractele futures pe fondurile Fed preconizează în prezent reduceri de aproximativ 59 de puncte de bază până la sfârșitul anului, lăsând loc pentru ajustări suplimentare ale așteptărilor.

Președintele Donald Trump a semnat un decret prezidențial care deschide calea pentru includerea activelor cu risc mai ridicat — precum capitalul privat, criptomonedele și imobiliarele — în planurile de pensii 401(k) din SUA.

Cu toate acestea, agențiile federale trebuie mai întâi să modifice reglementările, un proces care ar putea dura luni sau chiar ani înainte ca angajatorii să poată oferi astfel de opțiuni. Totuși, această măsură este considerată o victorie importantă pentru sectorul de capital privat de 5 trilioane de dolari și industria criptomonedelor, ambele susținând campania lui Trump.

După anunț, prețurile criptomonedelor au crescut brusc — Ethereum a urcat la 3.900 de dolari , Bitcoin a atins 116.600 de dolari , iar altcoin-urile au înregistrat, de asemenea, câștiguri puternice.

