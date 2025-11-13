Acțiunea săptămânii - CVS Health Corp (13.11.2025)

CVS Health Corporation (CVS.US) este o companie care face parte din viața de zi cu zi a milioane de americani de ani de zile. Farmaciile sale sunt prezente în aproape toate orașele, iar asigurările de sănătate și serviciile medicale pe care le oferă îi permit să opereze simultan pe mai multe fronturi. Deși este adesea considerată o companie defensivă, CVS nu stă pe loc. Numărul tot mai mare de clienți care au nevoie de îngrijiri medicale și capacitatea sa de a beneficia de dinamica pieței fac din această companie o prezență stabilă într-o lume plină de incertitudini. Pentru investitori, acest lucru reprezintă o oportunitate de a combina siguranța cu participarea la o piață care continuă să crească odată cu nevoile societății.

Profilul afacerii

Istoric, principalul motor al veniturilor CVS a fost segmentul Servicii de sănătate, care include servicii de asistență medicală și farmacii cu amănuntul și care, în 2018, a reprezentat mai mult de jumătate din veniturile totale ale companiei. Cu timpul, însă, ponderea sa în venituri a scăzut treptat, în timp ce segmentele Beneficii de sănătate și Farmacie și bunăstare a consumatorilor au câștigat o importanță din ce în ce mai mare. Din 2019, segmentul Beneficii de sănătate, care include atât asigurări de sănătate publice, cât și comerciale, a crescut semnificativ. Această creștere este determinată de creșterea cererii de asigurări private și de stat, precum și de integrarea de noi modele de furnizare a serviciilor medicale, cum ar fi Oak Street Health și Signify Health.

În același timp, segmentul Farmacie și sănătate pentru consumatori și-a sporit constant rolul prin investiții în tehnologia serviciilor pentru clienți, implementarea formatelor de retail pentru sănătate, creșterea vânzărilor de medicamente eliberate pe bază de rețetă, inclusiv terapii specializate, și achiziționarea de active din rețeaua Rite Aid. O analiză a structurii veniturilor în procente arată că, până în 2024, serviciile de sănătate au reprezentat aproximativ o treime din veniturile totale, în timp ce beneficiile de sănătate și farmacia și bunăstarea consumatorilor au contribuit cu proporții similare la restul veniturilor. Previziunile pentru 2025 și 2026 indică faptul că toate cele trei segmente vor reprezenta aproximativ părți egale din venituri, reflectând diversificarea treptată și echilibrul între sursele de venit ale companiei.

În timp ce serviciile de sănătate rămân un motor important al veniturilor, beneficiile de sănătate și farmacia și bunăstarea consumatorilor joacă un rol din ce în ce mai semnificativ. Acestea sunt determinate atât de tendințele demografice, cum ar fi îmbătrânirea populației și cheltuielile mai mari pentru sănătate, cât și de schimbarea nevoilor pieței, care solicită soluții de sănătate convenabile și integrate. Transformarea modelului de afaceri al CVS demonstrează o trecere de la o farmacie tradițională la soluții complete de sănătate și bunăstare, diversificând sursele de venituri și sporind reziliența la volatilitatea pieței.

Analiza financiară

Rezultatele trimestriale recente ale CVS Health și previziunile până la sfârșitul anului 2025 confirmă faptul că firma menține fundamentele solide și creșterea constantă a veniturilor, în ciuda provocărilor temporare. Veniturile au crescut constant de-a lungul timpului și se preconizează că vor continua să crească, reflectând o poziție puternică pe piață și o cerere susținută pentru servicii de sănătate și farmaceutice. Fluctuațiile periodice sunt sezoniere și nu perturbă tendința de creștere pe termen lung.

Scăderea temporară a profitabilității în al treilea trimestru al anului 2025 s-a datorat unor evenimente punctuale, mai degrabă decât unei deteriorări a performanței operaționale. Cel mai mare impact l-a avut reducerea fondului comercial cu aproximativ 5,7 miliarde de dolari în segmentul de furnizare de servicii medicale, care include clinicile Oak Street Health și Signify Health. Reevaluarea activelor și reducerea expansiunii în această parte a afacerii au fost măsuri contabile, care au afectat temporar EBITDA, dar nu și eficiența operațională reală. Alte elemente unice mai mici au inclus rezerve de restructurare și vânzarea Omnicare. Deși aceste evenimente au redus temporar profitabilitatea, ele susțin optimizarea portofoliului și eficiența organizațională pe termen lung.

Analiza la nivel de segment arată că impactul negativ s-a concentrat în segmentul Servicii de sănătate, în timp ce segmentele Beneficii de sănătate și Farmacie și bunăstare a consumatorilor au rămas stabile, înregistrând îmbunătățiri de la an la an în ceea ce privește marjele și veniturile. EBITDA a rămas pozitivă pentru cea mai mare parte a perioadei 2019-2025, confirmând eficiența operațională. EBITDA negativă din al treilea trimestru al anului 2025 a fost exclusiv rezultatul deprecierii fondului comercial. În același timp, ROIC a scăzut temporar aproape de zero, în timp ce WACC a rămas stabil la 5-7%, indicând faptul că costul capitalului nu a crescut în ciuda scăderii temporare a profitabilității.

Această scădere temporară a rezultatelor nu a afectat negativ percepția pieței. De la începutul anului 2025 până în noiembrie, acțiunile CVS au crescut cu peste 80%, depășind în mod clar indicii Nasdaq-100 și S&P 500 precum și concurentul UnitedHealth Group, ale cărui acțiuni au scăzut cu aproape jumătate. O astfel de apreciere puternică confirmă faptul că investitorii au recunoscut scăderea EBITDA ca fiind temporară și determinată de factori contabili, mai degrabă decât o reflectare a deteriorării calității afacerilor.

Fundamentele financiare ale CVS rămân solide. Compania menține o lichiditate ridicată și execută în mod eficient un program de restructurare menit să îmbunătățească eficiența în segmentul serviciilor de sănătate. Previziunile indică faptul că EBITDA va reveni la niveluri pozitive până în al patrulea trimestru al anului 2025, iar ROIC va depăși din nou costul capitalului, restabilind profitabilitatea operațională deplină. Pe termen mediu, CVS intră într-o fază de stabilizare, cu potențial de redresare a performanței financiare și de consolidare a poziției sale de furnizor lider de servicii medicale în Statele Unite.

Perspective

Piața serviciilor medicale din SUA intră într-o perioadă de transformare structurală dinamică. Populația SUA a depășit 335 de milioane de locuitori și continuă să crească. În acest context, CVS Health, cu modelul său de afaceri integrat care combină farmacii, asigurări și servicii de sănătate, rămâne unul dintre principalii beneficiari ai tendințelor pieței. Compania dispune de o infrastructură unică, care include rețele de retail și clinici, precum și canale de asigurări proprii, ceea ce îi permite să răspundă eficient la nevoile în schimbare ale pieței. Previziunile financiare până în 2030 indică faptul că CVS intră într-o nouă fază de creștere, combinând stabilitatea cu potențialul de expansiune suplimentară.

În scenariul de bază , se preconizează că veniturile companiei vor crește constant în următorii ani, reflectând o creștere solidă în comparație cu nivelurile din 2024. Această creștere este susținută de puterea segmentelor de beneficii de sănătate și farmacie și bunăstare a consumatorilor, precum și de efectele restructurării și optimizării costurilor în serviciile de sănătate.

În scenariul optimist, creșterea veniturilor este și mai mare datorită extinderii serviciilor de asigurări, dezvoltării rețelei de clinici și implementării unor formate inovatoare de retail axate pe bunăstare. În acest scenariu, CVS își consolidează poziția de lider în serviciile de sănătate de nouă generație din Statele Unite.

Chiar și într-un scenariu conservator , cu presiuni mai mari asupra costurilor și o expansiune mai lentă, compania menține o creștere stabilă a veniturilor. Într-un sector caracterizat de bariere ridicate la intrare și elasticitate scăzută a cererii, acest rezultat rămâne unul foarte solid, confirmând reziliența modelului de afaceri și avantajul competitiv al CVS.

Prezentăm o evaluare a CVS Health Corp utilizând metoda fluxului de numerar actualizat. Aceasta are doar scop informativ și nu trebuie considerată un sfat de investiții sau o evaluare precisă.

Analiza se bazează pe scenariul de bază al previziunilor financiare, presupunând o creștere stabilă continuă a veniturilor și recuperarea marjelor operaționale după scăderea temporară din al treilea trimestru al anului 2025. Modelul presupune un cost al capitalului (WACC) de 6%, adecvat pentru sectorul medical și farmaceutic, care se caracterizează prin fluxuri de numerar stabile și un profil de risc defensiv. Valoarea terminală a fost estimată utilizând o rată de creștere conservatoare de 2%. Alți parametri financiari au fost calculați în medie pe baza rezultatelor din ultimii cinci ani.

Pentru investitori, acest lucru înseamnă că CVS Health are o traiectorie de creștere pe termen lung bazată pe fundamentele solide, creșterea cererii, diversificarea veniturilor și eficiența operațională ridicată. Compania menține creșterea veniturilor, lichiditatea ridicată și execută în mod eficient programul său de restructurare menit să îmbunătățească eficiența în serviciile de sănătate. Previziunile sugerează că marjele EBITDA vor reveni la nivelurile anterioare în trimestrele următoare, iar profitabilitatea se va recupera treptat datorită reducerii costurilor și creșterii veniturilor în segmentele cheie. Pe termen mediu, CVS intră într-o fază de stabilizare, cu o potențială redresare a performanței financiare și consolidarea în continuare a poziției sale ca unul dintre liderii pieței de sănătate din SUA.

Evaluare

Pe baza acestei analize, valoarea justă a unei acțiuni CVS Health este estimată la aproximativ 117,72 USD, comparativ cu prețul actual de piață de 80,30 USD, indicând un potențial de creștere de 47%. Acest lucru reflectă atât fundamentele operaționale solide, cât și recuperarea anticipată a marjelor pe termen mediu, menținând în același timp o creștere stabilă în toate cele trei segmente de activitate.

Grafic

Acțiunile CVS Health se află în prezent într-o tendință ascendentă foarte puternică. Acțiunile au depășit în mod clar toate mediile mobile cheie și s-au stabilizat peste 80 USD. Compania are încă un potențial semnificativ, deoarece există încă un decalaj față de maximele istorice din 2021 și 2022, când acțiunile se tranzacționau în jurul valorii de 105-110 USD. Acest lucru sugerează că nivelurile actuale ale prețurilor pot reprezenta o etapă de recuperare a valorii după o perioadă de slăbiciune, iar trimestrele următoare, dacă compania va executa planuri ambițioase de restructurare și va îmbunătăți profitabilitatea, ar putea oferi investitorilor noi oportunități de creștere.



Sursa: xStation 5