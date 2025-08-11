Acțiunile Barrick Mining scad după ce compania pierde controlul asupra unei mine din Mali 📊

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) a publicat astăzi, înainte de deschiderea pieței, rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului 2025. Compania a raportat o creștere a veniturilor pe fondul unei tendințe pozitive pe piața aurului; cu toate acestea, scăderea semnificativă a volumului vânzărilor din cauza unei pierderi de valoare legate de pierderea controlului asupra unei mine din Mali reprezintă un semnal extrem de negativ. În ceea ce privește veniturile, Barrick a raportat 3,68 miliarde de dolari, o creștere de 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, creșterea veniturilor nu a fost determinată de o creștere a volumului, care a scăzut cu aproximativ -19% față de aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea bruscă se datorează excluderii minei Loulo-Gounkonto din Mali din consolidarea rezultatelor, care a fost preluată „temporar” de junta militară care conduce Mali. Deși compania deține în continuare o participație de 80% în mină, procesul de luare a deciziilor privind exploatarea minei a fost complet luat din mâinile companiei, astfel încât, în conformitate cu cerințele contabile, compania a trebuit să înregistreze o cheltuială din depreciere. Valoarea activelor pierdute a împovărat compania cu o cheltuială de 1,04 miliarde de dolari. În același timp, compania a exclus producția de aur a minei din rezultatele sale, ceea ce a contribuit la scăderea volumului vânzărilor în al doilea trimestru al anului 2025 la 770.000 de uncii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Excluderea, deși este o cheltuială unică, poate reprezenta o provocare semnificativă pentru companie în trimestrele următoare. În contextul unei scăderi de aproape 20% a volumului vânzărilor de aur, motorul actual al rezultatelor companiei rămâne evoluția pozitivă a prețurilor pe piața aurului, care, deși nu dă încă semne de inversare, ar putea să nu mențină aceeași dinamică ridicată observată de la începutul anului. Cheltuiala de depreciere a fost primită negativ de piață, care a acordat mai multă importanță acesteia decât creșterii solide de 16% a fluxului de numerar față de aceeași perioadă a anului trecut. REZULTATE FINANCIARE PENTRU Q2 2025 Câștig ajustat pe acțiune: 0,47 USD (+46% față de aceeași perioadă a anului trecut); previziune: 0,46 USD

Venituri: 3,68 miliarde USD (+16% față de aceeași perioadă a anului trecut); previziuni: 3,68 miliarde USD

EBITDA ajustat: 2,32 miliarde USD

Prețul real al aurului pe uncie: 3.295 USD

Vânzări de aur: 770.000 uncii (-19% față de aceeași perioadă a anului trecut); previziuni: 791.971 uncii

Producția de aur: 797.000 uncii; previziuni: 800.082 uncii

Producția de cupru: 59.000 tone (+37% față de anul precedent)

Fluxul de numerar disponibil: 395 milioane USD (+16% față de anul precedent); previziuni: 363 milioane USD

Cheltuieli de capital: 934 milioane USD (+14% față de anul precedent) În fața pierderii controlului asupra minei din Mali, compania nu poate profita pe deplin de oportunitățile legate de actuala piață bullish a aurului. În ciuda acestui fapt, merită să ne amintim că metalul se tranzacționează în prezent aproape de maximele istorice, susținut și de cererea istorică din partea fondurilor și băncilor centrale, ceea ce permite Barrick să-și îmbunătățească vânzările în ciuda scăderii volumului.

Barrick Mining Corp (interval D1) Acțiunile Barrick Mining au deschis în scădere cu peste 5,5%, dar de la începutul sesiunii, am asistat la o preluare a controlului de către cerere, care a împins cotațiile către o reducere a diferenței de preț. Rezultatele de astăzi au fost precedate de un impuls bullish săptămâna trecută, care a scos acțiunile dintr-o ușoară consolidare de o lună, pe care am observat-o în zona 20,5 - 22 USD. Sursa: xStation

