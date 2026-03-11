Sentimente mixte pe Wall Street pe fondul războiului cu Iranul🗽Acțiunile Oracle cresc cu 10%

Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0,1% după publicarea datelor privind inflația din SUA pentru luna februarie, care au fost în conformitate cu așteptările, și după propunerea Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera rezervele strategice de petrol. Comentariile lui Donald Trump sugerează că conflictul cu Iranul ar putea fi pe cale să se încheie, deși Axios, citând surse, a raportat că războiul ar putea continua încă câteva săptămâni. Sursa: xStation 5 Știri corporative Tesla (TSLA.US) crește cu 0,5% în urma rapoartelor conform cărora compania accelerează lucrările la un proiect de agent AI.

AeroVironment (AVAV.US) scade cu peste 12% după ce a raportat venituri mai slabe decât se aștepta pentru al treilea trimestru și a redus previziunile pentru întregul an.

Alliant Energy (LNT.US) crește cu 0,3% după ce RBC Capital Markets a inițiat acoperirea cu un rating outperform .

Campbell’s (CPB.US) scade cu 5% după ce și-a redus previziunile privind câștigurile ajustate pe acțiune pentru întregul an.

CarMax (KMX.US) crește cu 7% după ce investitorul activist Starboard Value a dezvăluit o participație în valoare de aproximativ 350 de milioane de dolari .

Intuitive Surgical (ISRG.US) câștigă 0,3% după ce Citi a ridicat ratingul acțiunilor la cumpărare .

Nike (NKE.US) urcă cu 2% după ce Barclays a ridicat ratingul la supraponderare .

Oracle (ORCL.US) sare cu 10% după ce a înregistrat câștiguri solide și a publicat previziuni care indică o cerere continuă pentru infrastructura de inteligență artificială.

Serve Robotics (SERV.US) crește cu 13% după rezultate mai bune decât se aștepta în trimestrul al patrulea și previziuni îmbunătățite.

Upstart (UPST.US) câștigă 2% după ce a anunțat planuri de a solicita o autorizație bancară națională în SUA.

uniQure (QURE.US) crește cu 2% după ce Mizuho a ridicat ratingul acțiunilor la outperform . Oracle calmează îngrijorările Nasdaq Oracle (ORCL.US), un gigant al infrastructurii AI care a fost recent în centrul dezbaterii privind cheltuielile de capital și nivelurile datoriei din sectorul tehnologic, a raportat rezultate mai bune decât se aștepta pentru trimestrul fiscal al treilea din 2026 și și-a ridicat perspectivele de venituri pentru 2027. Rezultatele au susținut prețul acțiunilor, deși investitorii continuă să evalueze amploarea cheltuielilor pentru infrastructura AI și riscurile financiare asociate. Oracle (ORCL.US) a depășit așteptările analiștilor atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul.

Compania și-a ridicat prognoza de venituri pentru anul fiscal 2027 la 90 de miliarde de dolari .

În urma acestor rezultate, acțiunile au înregistrat o creștere de până la 14% în tranzacțiile pre-piață .

Veniturile din trimestrul al treilea au atins 17,19 miliarde de dolari , peste prognozele de 16,9 miliarde de dolari și în creștere față de 14,1 miliarde de dolari în anul precedent .

Câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 1,79 dolari , peste așteptările de 1,70 dolari .

Segmentul cloud a generat venituri de 8,9 miliarde de dolari , ușor peste estimările pieței.

Veniturile din infrastructura cloud au atins 4,9 miliarde de dolari , depășind, de asemenea, așteptările.

Compania a subliniat cererea puternică pentru servicii de AI și cloud , cu un portofoliu de contracte în valoare de 553 miliarde de dolari .

Oracle și-a menținut perspectiva de venituri de 67 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2026 și a păstrat dividendul trimestrial la 0,50 dolari pe acțiune .

În același timp, compania crește semnificativ investițiile în centrele de date AI — cheltuielile de capital au crescut cu 269% într-un trimestru, ajungând la 8,5 miliarde de dolari , iar cheltuielile de capital pe întreg anul ar putea ajunge la 50 de miliarde de dolari .

Rapoartele mass-media sugerează că compania ar putea planifica reducerea a mii de locuri de muncă pentru a finanța extinderea infrastructurii sale de AI.

Oracle a negat, de asemenea, rapoartele potrivit cărora proiectul de extindere a centrului de date Stargate cu OpenAI (OPAI.PVT) din Texas ar fi fost oprit.

În ciuda revenirii de astăzi, acțiunile rămân sub presiune — acestea au scăzut cu aproximativ 54% în ultimele șase luni și cu 23% de la începutul anului . Cheltuielile ridicate pentru infrastructura de IA reprezintă o tendință mai largă în întregul sector: Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta (META.US) și Microsoft (MSFT.US) intenționează să aloce împreună aproximativ 650 de miliarde de dolari în CAPEX în 2026, în mare parte pentru centrele de date de AI. Sursa: xStation 5

