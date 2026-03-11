Rezultatele Rheinmetall: creștere formidabilă, dar piața se aștepta la mai mult

Rheinmetall, liderul industriei de apărare din Europa, și-a publicat astăzi rezultatele. În ciuda creșterii puternice a veniturilor, a îmbunătățirii semnificative a marjelor și a previziunilor optimiste, acestea nu au fost suficiente pentru a satisface așteptările pieței. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 6% după publicarea rezultatelor. Rezultatele pentru 2025, aspecte cheie: Vânzările consolidate ale grupului au crescut la 9,9 miliarde EUR, cu 29% mai mult față de anul precedent.

Profitul a fost de 1,84 miliarde EUR, cu 33% mai mult față de anul precedent.

Marja operațională a grupului a crescut la 18,5%.

Portofoliul de comenzi în 2025 a crescut la 63,76 miliarde EUR, cu 36% mai mult față de anul precedent. Rezultatele companiei au fost obiectiv excelente, mai ales având în vedere că aceasta este o afacere industrială și nu o companie de servicii sau tehnologie. Cu toate acestea, piața se aștepta la mai mult. Piața părea să fie poziționată pentru venituri de aproximativ 10,2 miliarde EUR și profituri de peste 1,9 miliarde EUR. Cu un raport P/E în intervalul 90-100, acest lucru se traduce printr-o reacție destul de puternică a evaluării la o dezamăgire relativ mică. Defalcare pe segmente Sisteme terestre: Venituri: 4,9 miliarde EUR, în creștere cu 31,7% Profit: 0,58 miliarde EUR, în creștere cu 37,2% Marjă: 11,7%

Arme și muniții: Venituri: 3,5 miliarde EUR, în creștere cu 26,9% Profit: 1,03 miliarde EUR, în creștere cu 31,2% Marjă: 29,3%

Electronice: Venituri: 2,5 miliarde EUR, în creștere cu 45,1% Profit: 0,36 miliarde EUR, în creștere cu 68,1% Marjă: 14,6%

Orientări și politica de dividende Grupul a anunțat un dividend de 11,5 EUR pe acțiune. Acest lucru implică un raport de distribuire a profitului net de 45,5% și o creștere de 42% față de anul precedent. Compania se așteaptă ca în 2026 veniturile să depășească 14 miliarde EUR. Marja operațională este așteptat să crească la 19%, ceea ce implică un EBIT de peste 2,6 miliarde EUR. Conducerea companiei nu a ezitat să facă referire la conflictul în curs din Iran. În prezentarea rezultatelor financiare, compania menționează că sistemele sale de apărare aeriană, motoarele pentru rachete balistice și portofoliul său în creștere de drone de luptă se află într-o poziție ideală pentru a beneficia de un decalaj din ce în ce mai mare în ceea ce privește stocurile și capacitățile forțelor armate americane. RHM.DE (Interval D1) Acțiunile Rheinmetall tind să se miște ciclic. Cu toate acestea, această mișcare are loc într-un canal de preț foarte clar, ceea ce sugerează că firma are un anumit nivel de valoare fundamentală, nenegociabilă, dar și constrângeri structurale puternice. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."