Acțiunile Birkenstock au atins cel mai scăzut nivel de la listarea la bursă, în urma raportului privind rezultatele financiare 💥

Rezultatele Birkenstock (BIRK.US) pentru al doilea trimestru nu au îndeplinit așteptările pieței, ceea ce a dus la o scădere a prețului acțiunilor de peste 7% în premarket. Deși veniturile companiei au crescut cu aproape 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 618,3 milioane de euro, atât vânzările, cât și profitul operațional au fost sub previziunile analiștilor. Investitorii sperau la o dinamică de creștere mai puternică, dar cifrele financiare au arătat o ușoară încetinire față de anul trecut. Principalul motiv al rezultatelor mai slabe a fost reprezentat de factori externi asupra cărora compania nu avea control direct. Compania a menționat că situația geopolitică din Orientul Mijlociu a redus veniturile din regiunea EMEA cu aproximativ 6 milioane de euro, ceea ce a încetinit semnificativ creșterea în acea parte a lumii. Fluctuațiile nefavorabile ale cursului de schimb și tarifele impuse de SUA s-au dovedit a fi o provocare suplimentară, afectând negativ marjele și profitul net final, care a scăzut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut. REZULTATE PENTRU AL DOILEA TRIMESTRU Profit operațional: 155,5 milioane de euro, în scădere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 168,1 milioane de euro

Venituri: 618,3 milioane de euro, +7,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 620,3 milioane de euro

Venituri în America: 324,4 milioane de euro, în creștere cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 325,9 milioane de euro

Venituri B2B: 471,7 milioane de euro, +9,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 479,3 milioane de euro

Venituri DTC: 146,4 milioane de euro, +4% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 145,9 milioane de euro

Venituri din activități corporative și alte activități: 0,28 milioane de euro, în scădere cu 75% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 1,1 milioane de euro

EBITDA ajustat: 198,3 milioane de euro, în scădere cu 0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 199,5 milioane de euro

Profit net: 81,9 milioane de euro, în scădere cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 109,4 milioane de euro

Câștig ajustat pe acțiune de 0,50 euro, comparativ cu 0,55 euro față de aceeași perioadă a anului trecut; prognoză: 0,59 euro

Venituri în regiunea EMEA: 235,1 milioane de euro, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri în regiunea APAC: 58,6 milioane de euro, în creștere cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut PREVIZIUNI ANUALE Birkenstock se așteaptă în continuare la o marjă EBITDA ajustată de 30%–30,5%, cu o previziune de 30,4%

Birkenstock continuă să prognozeze o creștere a veniturilor cuprinsă între 13% și 15% la rate de schimb constante COMENTARIU ȘI CONTEXT Birkenstock continuă să prognozeze o marjă a profitului brut ajustat de 57%–57,5% pentru 2026

Birkenstock continuă să prognozeze un câștig pe acțiune ajustat de 1,9–2,05 euro pentru 2026, luând în considerare impactul tarifelor și al ratelor de schimb

Compania și-a confirmat planul pe trei ani, care prevede o creștere a veniturilor de 13–15% la rate de schimb constante și o marjă EBITDA ajustată de peste 30% În ciuda acestor dificultăți, consiliul de administrație al Birkenstock a decis să nu-și revizuiască previziunile pentru întregul an, prognozând o creștere a veniturilor de 13–15%. Pentru unii participanți la piață, acesta a fost un semnal dezamăgitor, întrucât se aștepta ca firma să-și majoreze țintele pentru a doua jumătate a anului 2026. Cu toate acestea, strategia CEO-ului Oliver Reichert rămâne prudentă și se bazează pe vânzări selective și menținerea disciplinei costurilor, menite să protejeze marca în fața incertitudinii continue a consumatorilor. Acțiunile Birkenstock (BIRK.US) au scăzut brusc în urma rezultatelor, depășind minimele anterioare și ajungând la cel mai scăzut nivel de la oferta publică inițială (IPO). Prețul acțiunilor se află într-o puternică tendință descendentă, tranzacționându-se sub toate mediile mobile cheie, iar diferența de preț de astăzi confirmă faptul că oferta domină în totalitate această acțiune. Sursa: xStation

