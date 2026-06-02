Rezumatul zilei: Cele două fețe ale AI – motor al pieței și povară costisitoare

📈 Bursa – Situația pieței și sectorul tehnologic Ședința de la Wall Street a început cu scăderi moderate , pe fondul unei atitudini de așteptare în ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu ; cu toate acestea, puțin înainte de 21:00 ora României, indicii americani înregistrează o ușoară creștere .

Confuzia predomină pe piețe în ceea ce privește negocierile de pace – mass-media iraniană a raportat o întrerupere a comunicării cu SUA din cauza acțiunilor militare israeliene din Liban și a amenințării cu blocarea Strâmtorii Hormuz, în timp ce președintele Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio au asigurat că negocierile avansează în continuare rapid și că este posibilă o înțelegere privind programul nuclear al Iranului.

În ultimele minute, o postare a lui Donald Trump a apărut pe Truth Social , afirmând că „nu este adevărat că Statele Unite și Iranul au întrerupt contactul”.

Alphabet (Google) a anunțat un plan masiv de strângere a 80 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de AI (inclusiv 10 miliarde de dolari din fondul Berkshire Hathaway al lui Warren Buffett ), dar acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 2,4% , ceea ce investitorii au interpretat ca o dovadă a costurilor imense ale „cursă a înarmărilor” în domeniul AI.

Acțiunile Marvell Technology au crescut cu aproape 30% după ce CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a sugerat că Marvell ar putea fi următoarea companie evaluată la un trilion de dolari .

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a raportat rezultate trimestriale record , impulsionate de cererea pentru servere de centre de date AI, ceea ce a determinat o creștere de peste 21% a prețului acțiunilor sale.

Anthropic , creatorul botului Claude, a depus o cerere confidențială de ofertă publică inițială (IPO) , devansând rivalul OpenAI în această etapă.

Sentimentul pozitiv a însoțit investitorii din Europa , unde marea majoritate a burselor au încheiat ziua cu câștiguri solide : indicele britanic FTSE 100 a crescut cu 0,3% , indicele francez CAC 40 cu 0,7% , indicele german DAX cu 0,5% și indicele spaniol IBEX 35 cu 0,5% . 📊 Macroeconomie Raportul JOLTS privind piața muncii din SUA a arătat că numărul locurilor de muncă vacante în aprilie s-a situat la 7,618 milioane , ceea ce a fost cu mult peste așteptările pieței (6,860 milioane) , semnalând o economie robustă care ar putea determina Rezerva Federală (Fed) să își mențină politica agresivă (rate mai mari ale dobânzii) mai mult timp pentru a combate inflația.

Conform estimării preliminare a Eurostat din 2 iunie 2026, inflația anuală în Zona Euro a crescut la 3,2% în mai 2026 , comparativ cu 3,0% înregistrată în aprilie.

În cadrul structurii inflației din Zona Euro pentru mai 2026, energia a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 10,9% (față de 10,8% în aprilie), serviciile au crescut la 3,5% (față de 3,0% în aprilie), rata de creștere pentru alimente, alcool și tutun a încetinit la 2,0% (față de 2,4% în aprilie), iar bunurile industriale neenergetice au înregistrat o ușoară creștere la 0,9% (față de 0,8% în aprilie).

Din punct de vedere geografic, în Zona Euro, cea mai mare inflație anuală în luna mai a fost înregistrată în Bulgaria (6,3%) , Lituania (5,1%) și Grecia (5,0%), în timp ce cele mai scăzute niveluri ale prețurilor au fost observate în Malta (2,1%) și Germania (2,7%).

Pe o bază lunară (mai comparativ cu aprilie 2026), indicele general al prețurilor în Zona Euro a crescut minim cu 0,1% . 💰 Mărfuri și metale prețioase Sentimentul pozitiv susține astăzi metalele prețioase – aurul a crescut cu aproximativ 0,3%, depășind pragul de 4.500 de dolari pe uncie, în timp ce argintul câștigă 0,6% și testează nivelul de 76 de dolari .

Haosul informațional și semnalele contradictorii venite din Orientul Mijlociu provoacă o ușoară revenire a prețurilor petrolului , ceea ce face ca petrolul Brent să câștige peste 1% și să depășească pragul de 96 de dolari .

Scăderea anterioară a prețurilor a fost o reacție la speranțele unei dezescaladări limitate a tensiunilor din Liban și la declarațiile lui Donald Trump, care a sugerat că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat în următoarea săptămână .

În același timp, președintele SUA a recunoscut că au apărut complicații în cadrul negocierilor , deși nu a oferit detalii specifice în această privință.

Piața petrolului rămâne extrem de sensibilă la orice comunicare referitoare la Iran , care nu poate fi întotdeauna verificată imediat.

Este important de menționat că nici măcar o detensionare completă și imediată a conflictului nu elimină riscul de aprovizionare subiacent care menține prețurile mărfurilor la un nivel ridicat; cu toate acestea, piața rămâne hotărâtă să includă în prețuri scenariile de scădere a prețurilor petrolului . 🪙 Criptomonede Sentimentul negativ este clar vizibil pe piața criptomonedelor, unde Bitcoin pierde aproape 6%, scăzând sub pragul de 68.000 de dolari, în timp ce Ethereum scade cu peste 3%, testând nivelul de 1.900 de dolari.

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