Acțiunile coreene înregistrează o scădere, exercitând presiune asupra sentimentului piețelor globale 🚩Ce urmează pentru US500?

Investitorii care încearcă să evalueze dinamica pieței de pe Wall Street s-au concentrat în mare măsură pe piețele de opțiuni din SUA, fluxurile gamma ale dealerilor și impactul expirării trimestriale a opțiunilor (OPEX) asupra indicelui S&P 500. Goldman Sachs, însă, indică o potențială nouă sursă de risc: piața ETF-urilor cu efect de levier din Coreea de Sud, care se extinde rapid. Potrivit băncii, activele deținute în ETF-urile coreene cu efect de levier au atins un nivel record de 40 de miliarde de dolari. Un aspect important este că aproape jumătate din această expunere provine de la fonduri listate în afara Coreei, ceea ce sporește amploarea potențialelor fluxuri transfrontaliere de reechilibrare.

Slăbiciunea este deja vizibilă astăzi în cazul acțiunilor gigantului coreean Samsung (SMSN.UK), iar Coreea pare să acționeze din ce în ce mai mult ca un barometru util al riscului de concentrare pe piețele globale. Fără giganți precum Samsung Electronics, SK Hynix și LG Electronics, indicele bursier coreean s-ar tranzacționa aproape la același nivel în acest an. În schimb, acesta a înregistrat o creștere de aproape 90% de la începutul anului, după ce investitorii au început să considere companiile coreene din domeniul tehnologiei drept beneficiari esențiali ai expansiunii globale a inteligenței artificiale.

Următorul catalizator major va avea loc mâine, când Micron Technology — unul dintre principalii beneficiari ai pieței bull a cipurilor de memorie — își va publica rezultatele financiare după închiderea pieței din SUA. Vineri, investitorii vor primi, de asemenea, cel mai recent raport privind inflația PCE din SUA.

Sursă: xStation5

Gamma dealerilor revine în centrul atenției

Analiza structurii opțiunilor S&P 500, bazată pe datele Alphatica, arată că pozițiile de protecție au fost reconstituite remarcabil de rapid după expirarea opțiunilor trimestriale.

Expunerea netă la gamma (GEX) a scăzut cu 44% într-o singură sesiune, de la 313 milioane de dolari la 176 milioane de dolari. Acest lucru sugerează că piața dispune în prezent de un amortizor de stabilizare gamma mult mai slab decât cel de acum câteva zile.

În același timp, instituțiile au adăugat în mod agresiv expunere la opțiuni put aproape de nivelurile actuale ale indicelui:

Prețul de exercitare de 7.400 a acumulat aproximativ 46 milioane de dolari de nouă gamma put.

Nivelul de exercitare de 7.450 a acumulat aproximativ 39 de milioane de dolari de gamma nouă pe opțiunile put.

Raportul dintre volumul opțiunilor put și cel al opțiunilor call a crescut la 1,53.

Acest lucru sugerează că investitorii mari nu se acoperă împotriva unui scenariu de criză îndepărtat, ci împotriva riscurilor de scădere care ar putea apărea în orice moment.

De ce este 7.470 un nivel atât de important?

Conform analizei Alphatica, „gamma flip”-ul indicelui S&P 500 se situează în prezent în apropierea nivelului de 7.470, aproape exact la ultima închidere a pieței.

Deasupra acestui nivel, gamma pozitivă a dealerilor tinde să stabilizeze evoluția prețurilor și să susțină mișcările către zone de rezistență mai ridicate:

7.575

7.600

7.700

7.800

O scădere sub 7.470 ar putea declanșa efectul opus.

În acest scenariu, dealerii ar putea fi nevoiți să vândă contracte futures pe măsură ce piața scade, ceea ce ar putea crește volatilitatea și accelera tendința descendentă, cu excepția cazului în care cumpărătorii intervin rapid. Cele mai puternice zone de accelerare a tendinței descendente se situează în prezent în jurul nivelurilor de 7.450 și 7.400.

Sursă: Alphatica.io

Coreea ar putea amplifica mișcările pieței

Goldman Sachs observă că popularitatea record a ETF-urilor cu efect de levier din Coreea ar putea crește și mai mult volatilitatea pieței.

Conform estimărilor băncii, o variație de 5% a pieței ar putea obliga dealerii care susțin ETF-urile cu efect de levier din Coreea să-și reechilibreze expunerea în valoare de aproximativ 4,7 miliarde de dolari.

Această cifră reprezintă aproximativ 13% din cifra de afaceri medie zilnică de pe piața bursieră coreeană.

Cifrele devin și mai impresionante la nivelul acțiunilor individuale.

Goldman Sachs estimează că cele mai mari fluxuri potențiale de reechilibrare ar afecta principalele companii de tehnologie din Coreea:

SK Hynix: aproximativ 2,0 miliarde de dolari

Samsung Electronics: aproximativ 1,45 miliarde de dolari

Aceste fluxuri corespund, respectiv, la aproximativ 25% și 21% din volumul mediu de tranzacționare al fiecărei companii.

Aceasta înseamnă că, chiar dacă fundamentele corporative rămân neschimbate, natura mecanică a reechilibrării ETF-urilor cu efect de levier poate genera temporar mișcări semnificative ale prețurilor.

Se apropie un alt „Volmageddon”?

Deocamdată, nu există semne de teamă extremă pe piață. Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere de aproximativ 170 de puncte față de maximul recent, o corecție relativ modestă având în vedere amploarea raliului anterior.

Cu toate acestea, combinația dintre refacerea rapidă a expunerii negative la gamma pe piețele de opțiuni din SUA și expunerea record a ETF-urilor cu efect de levier din Asia creează un mediu care ar putea fi mai sensibil la mișcările bruște ale pieței. Lichiditatea redusă din perioada de vară ar putea amplifica și mai mult volatilitatea.

Chiar și factori declanșatori relativ obișnuiți — precum date mai slabe privind inflația, o politică monetară mai restrictivă a Rezervei Federale sau rezultate financiare dezamăgitoare din partea marilor companii din sectorul tehnologic — ar putea declanșa fluxuri automate de acoperire a riscurilor și de reechilibrare de ambele părți ale Pacificului.

Zilele următoare ar putea servi, așadar, drept test nu doar pentru nivelul de 7.470 al indicelui S&P 500, ci și pentru capacitatea pieței în ansamblu de a absorbi influența crescândă a strategiilor de tranzacționare mecanică și a produselor de investiții cu efect de levier.

Contractele futures pe S&P 500 se tranzacționează în scădere înainte de deschiderea pieței spot din SUA, deși volumele rămân relativ reduse. Ca urmare, ceea ce se va întâmpla în primele 20-30 de minute de tranzacționare la New York s-ar putea dovedi deosebit de important pentru a determina dacă slăbiciunea de astăzi se va transforma într-o mișcare mai amplă sau va rămâne o corecție pe termen scurt.

Sursă: xStation5