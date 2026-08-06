Calendar economic: Ar putea rapoartele privind locurile de muncă mai slabe să exercite presiuni asupra Fed pentru o majorare a ratei dobânzii?

Calendarul macroeconomic de joi rămâne relativ redus, permițând piețelor să se concentreze pe deplin asupra următoarei runde de rapoarte privind rezultatele financiare ale companiilor de pe ambele maluri ale Atlanticului. În Europa, după publicarea unor comenzi industriale solide din Germania, singurul indicator important care urmează este cel privind vânzările de retail din Zona Euro. Între timp, în SUA, agenda include rapoarte secundare privind piața muncii (raportul Challenger, cererile de șomaj), alături de raportul EIA privind stocurile de gaze naturale. Piața pare momentan obosită de recentul val de volatilitate, deși o nouă rundă de date foarte solide privind piața muncii ar putea reaprinde temerile investitorilor cu privire la majorări rapide ale ratei dobânzii în SUA. Publicări cheie din sesiunea asiatică și din dimineața Germania : Date excepționale și extrem de surprinzătoare privind comenzile industriale pentru luna iunie. Pe bază lunară (MoM), comenzile au crescut cu 3,1%, depășind cu mult consensul modest al pieței, de doar 0,3% MoM. Pe bază anuală (YoY), creșterea a sărit la 6,5% (față de 4,5% în luna precedentă), oferind un impuls puternic economiei germane aflate în dificultate.

Australia : Balanța comercială din iunie a înregistrat o schimbare radicală. Excedentul comercial s-a situat la 1,93 miliarde AUD, contrazicând complet previziunile analiștilor, care se așteptau la un deficit de -1,1 miliarde AUD (anterior: -2,37 miliarde AUD).

SUA : Ședința de tranzacționare din timpul nopții a fost marcată de declarațiile președintei Fed din San Francisco, Mary Daly, care a abordat traiectoria actuală a ratei dobânzii și starea pieței muncii. Calendar macroeconomic 09:00 Germania - Comenzi industriale ajustate sezonier (lunar) (iunie). Valoare reală: 3,1% | Consens: 0,3% | Valoare anterioară: 0,3%

09:00 Germania – Comenzi industriale ajustate sezonier (lunar) (iunie). Valoare reală: 6,5% | Valoare anterioară: 4,5%

12:00 Zona Euro – Vânzări cu amănuntul ajustate sezonier (lunar) (iunie). Consens: 0,1% | Valoare anterioară: 0,2%

12:00 Zona euro – Vânzări cu amănuntul ajustate sezonier (anual) (iunie). Consens: 0,9% | Anterior: 1,6%

12:30 SUA – Raportul Challenger privind reducerile de locuri de muncă (iulie). Anterior: 45,85k

15:30 SUA – Productivitatea în sectorul non-agricol (trimestrial) (estimare preliminară T2). Consens: 0,7% | Valoare anterioară: 0,3%

15:30 SUA - Costurile unitare ale forței de muncă (trimestrial) (estimare preliminară T2). Consens: 2,1% | Valoare anterioară: 1,8%

15:30 SUA - Cereri inițiale de șomaj. Consens: 201k | Valoare anterioară: 197k

17:00 SUA - Stocuri cu ridicata (lunar) (iunie). Consens: 0,3% | Valoare anterioară: 0,1%

17:30 SUA - Variația stocurilor de gaze naturale (EIA). Consens: 30 Bcf | Valoare anterioară: 28 Bcf

00:30 SUA - Discurs al președintelui Fed din St. Louis, Alberto Musalem Cele mai importante rapoarte financiare Wall Street: Eli Lilly (înainte de deschiderea pieței) – raport cheie pentru sectorul farmaceutic și al sănătății; investitorii se vor concentra pe vânzările de medicamente pentru slăbit și pentru diabet.

ConocoPhillips (înainte de deschiderea pieței) – indicator al stării de sănătate a sectorului de extracție pe fondul fluctuațiilor prețului țițeiului.

Gilead Sciences (după închiderea pieței) Euronext: Deutsche Telekom

Siemens 3 piețe de urmărit astăzi DE40 / DAX (indice bursier) – Indicele german a primit o doză de optimism chiar înainte de deschiderea pieței, grație unui nivel foarte puternic al comenzilor industriale (3,1% MoM față de 0,3% estimat). Cererea pentru acțiunile din sectorul industrial ar putea domina tranzacționarea la bursa din Frankfurt astăzi, datele privind vânzările cu amănuntul din Zona Euro, care vor fi publicate la ora 12:00, completând tabloul macroeconomic european.

EURUSD (FX) – Perechea valutară principală ar putea înregistra o activitate sporită chiar și pe fondul unor rapoarte secundare privind piața muncii din SUA. În urma datelor ADP de ieri, mult mai puternice decât se aștepta, semnale suplimentare de înăsprire pe piața muncii (de exemplu, cererile de șomaj care rămân sub 200.000) ar putea stimula din nou așteptările privind majorările ratei dobânzii în SUA.

Gaz natural / NATGAS (Mărfuri) – Prețurile gazului natural vor fi în centrul atenției la ora 17:30, după publicarea raportului săptămânal al EIA privind variațiile stocurilor din SUA (consens: 30 Bcf). În contextul valului de căldură din această vară din SUA și al creșterii cererii din sectorul energetic, orice abatere de la așteptări ar putea declanșa o creștere bruscă a volatilității prețurilor mărfurilor.

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