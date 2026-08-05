Rezumatul zilei: Indicele Dow Jones atinge niveluri record, în timp ce aurul și argintul înregistrează creșteri pe fondul speranțelor privind un acord între SUA și Iran

📈 Piața bursieră Starea de spirit pozitivă din timpul sesiunii din SUA s-a estompat , mai ales după o deschidere destul de puternică.

La momentul redactării acestui raport, indicele Dow Jones înregistrează o creștere de peste 0,8% , doborând recorduri și rămânând singurul punct luminos pe piața spot din SUA .

S&P 500 a cedat o parte din câștiguri după creșterile inițiale și se menține în prezent în jurul nivelului de deschidere .

Situația pare semnificativ mai proastă pentru Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, care înregistrează o scădere de aproximativ 0,4% .

Indicii sunt afectați în principal de acțiunile SpaceX și AMD , care au raportat rezultate trimestriale relativ solide, dar piața se aștepta la rezultate mai bune .

Pe de altă parte, Nvidia înregistrează creșteri , piața reacționând pozitiv la știrile privind utilizarea tehnologiei sale de AI de către SpaceX .

Actualul sezon al raportărilor financiare ar trebui considerat foarte puternic , marea majoritate a companiilor raportând rezultate care depășesc previziunile pieței .

După sesiunea de astăzi, SanDisk și Western Digital Corporation își vor prezenta rezultatele financiare . 🌍 Geopolitică Iranul și Omanul continuă discuțiile privind crearea unei rute sigure pentru nave prin Strâmtoarea Hormuz , deși un acord rămâne incert .

Potrivit unui reprezentant al unui stat din Golful Persic, șansele de a ajunge la un acord până vineri sunt de aproximativ 50% .

Iranul a raportat că s-a ajuns la un acord asupra coordonatelor rutei propuse , care ar putea funcționa temporar, timp de 2–4 luni , iar o declarație comună a celor două țări este în curs de finalizare .

Donald Trump a apreciat că situația din jurul Iranului „evoluează foarte bine”, sugerând progrese în negocierile menite să pună capăt conflictului și să redeschidă Strâmtoarea Hormuz .

Potrivit președintelui SUA, negocierile se îndreaptă în direcția corectă , iar detaliile ar putea fi prezentate în viitorul apropiat .

În același timp, rapoartele sugerează că SUA și Iranul rămân în contact indirect , deși Teheranul subliniază că în prezent nu poartă discuții directe cu Washingtonul .

Teheranul menționează că a primit mesaje din partea Washingtonului privind disponibilitatea acestuia de a reveni la angajamentele anterioare .

Cu toate acestea, Iranul susține că simpla restabilire a angajamentelor SUA nu va fi suficientă pentru deschiderea completă a Strâmtorii Hormuz , iar negocierile continuă într- o atmosferă de profundă neîncredere .

Noua rută convenită cu Omanul este menită să fie o soluție temporară , mai degrabă decât o încheiere definitivă a conflictului . 📊 Macroeconomie Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat din SUA a evidențiat o încetinire clară a pieței muncii .

În iulie, companiile private au creat doar 44.000 de locuri de muncă , în timp ce se așteptau aproximativ 75.000 (după o cifră revizuită în scădere de 95.000 în iunie ).

Cele mai mari creșteri ale ocupării forței de muncă au fost înregistrate în sectoarele educației și sănătății , în timp ce rezultate mai slabe au apărut în sectorul ospitalității, al serviciilor de alimentație și în anumite segmente ale industriei prelucrătoare .

Datele sugerează că piața muncii din SUA își pierde treptat din avânt , dar nu indică încă o deteriorare bruscă — companiile încă concediază rar angajați, pur și simplu angajează mai lent .

Datele din sectorul serviciilor din SUA au arătat că economia menține un ritm solid de creștere .

Rezultatul mai bun sugerează că cererea în economia SUA rămâne robustă , în special în sectorul serviciilor, care reprezintă cea mai mare parte a PIB-ului SUA .

Indicele PMI pentru sectorul serviciilor ISM a confirmat, de asemenea, reziliența sectorului , deși rezultatul a fost ușor mai slab decât se aștepta: indicele s-a situat la 54,1 puncte, față de cele 54,5 puncte prognozate.

Creșterea a fost determinată în principal de comenzile noi (care au urcat la 57,2 puncte) , dar costurile rămân o problemă — indicele prețurilor plătite s-a menținut peste 70 de puncte , indicând o presiune inflaționistă persistentă .

În același timp, componenta privind ocuparea forței de muncă a slăbit , sugerând că, pentru moment, companiile rămân prudente în ceea ce privește recrutarea .

Pentru piețe, acest lucru reprezintă un semnal mixt : economia SUA nu dă semne de încetinire bruscă (ceea ce este pozitiv pentru acțiuni), dar un sector al serviciilor puternic și prețurile ridicate ar putea îngreuna reducerea rapidă a ratelor dobânzilor de către Fed .

Combinat cu raportul ADP mai slab, piața obține o imagine a unei economii care încă crește, dar începe să încetinească treptat — ceea ce ar putea fi un scenariu favorabil de „aterizare ușoară” dacă inflația continuă să scadă. 🛢️ Mărfuri Negocierile de pace în curs au un impact direct asupra prețurilor petrolului brut (Brent) , care se situează în prezent sub nivelul de 80 de dolari . 🥇 Metale prețioase Se observă o stare de spirit foarte pozitivă pe piața metalelor prețioase .

Prețul aurului a depășit 4.200 de dolari pe uncie , pe măsură ce investitorii au început să presupună că un potențial acord între SUA și Iran și redeschiderea Strâmtorii Hormuz ar putea limita riscul creșterii prețurilor petrolului și al inflației .

Argintul înregistrează o creștere de peste 4% și se situează la nivelul de 62 de dolari . 🪙 Criptomonede Sentimentul pozitiv este evident și pe piața criptomonedelor .

Bitcoin înregistrează o creștere de aproximativ 0,6% și se tranzacționează în jurul valorii de 64.500 de dolari .

Ethereum înregistrează o creștere de peste 1% și testează nivelul de 1.900 de dolari .

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