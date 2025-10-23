Acţiunile de lux prind avânt pe bursele europene

- Segmentul de lux înregistrează declin
- L'Oreal are perspective optimiste
- Hermes este în scădere
- Provocările rămân majore în sectorul bunurilor de lux
Prin publicarea rezultatelor sale financiare pe trimestrul al treilea, LVMH, compania-mamă a brandurilor de lux precum Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany & Co. şi Fendi, a generat optimism pentru întregul sector. Creşterea organică de 1% a veniturilor, la 58,1 miliarde de Euro poate părea marginală, dar a oferit întocmai carburantul necesar pentru investitorii care se aşteptau la scăderea cifrei de afaceri, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Totuşi, nu toate segmentele au înregistrat o performanţă peste aşteptări, dar componenta de retail prin canale selective a avansat cu 7%. China a propulsat creşterea din întreaga regiune asiatică, mai puţin Japonia. E o veste bună, care schimbă tendinţa după două trimestre de scădere anuală de 6 şi 11% a veniturilor.
Segmentul de lux înregistrează declin
Acţiunile companiilor din domeniul luxului erau în suferinţă de mai multe trimestre, unul dintre motive fiind tocmai declinul pieţei din China. Acum, veştile din principala piaţă a brandului au contribuit la relansarea entuziasmului. Titlurile LVMH (simbol MC pe bursa pariziană) au avansat cu 12,2%, cel mai bun rezultat de după ianuarie 2024.
Înainte de raportări, anul adusese un minus de 16,1% al cotaţiilor. Veniturile din vânzări au fost impulsionate de organizarea de evenimente şi de un număr mai ridicat de vizitatori, inclusiv ca urmare a interesului pentru The Louis. Designul în formă de vas de croazieră al magazinului din Shanghai deschis în iunie a captat atenţia publicului, care s-a transformat ulterior în vânzări, punctează Claudiu Cazacu.
Cu toate acestea, este mult de recuperat, volumele de bunuri vândute marcând o scădere de 20% între 2022 şi 2024. Stabilizarea este un prim pas, şi veştile macro recente din China sunt mixte: deşi economia a avansat cu 4,8%, peste aşteptări, motorul a fost exportul, nu cererea internă. Vânzările au crescut cu 3% anualizat, încetinind de la 3,4% în august, şi venitul net disponibil a crescut cu 4,5% în mediul urban, sub ritmul de 6% din rural. Dificultăţile din sectorul imobiliar persistă şi ele, limitând sentimentul consumatorilor.
L'Oreal are perspective optimiste
Astfel, e nevoie de date suplimentare pentru a confirma un trend de redresare. Potrivit CEO-ului L'Oreal, care a obţinut, de asemenea, un avans al vânzărilor în China, un singur trimestru nu înseamnă un trend, semnalând prudenţă în estimări. Totuşi, compania sa a cumpărat cu 4 miliarde de Euro o divizie de parfumuri şi licenţe de utilizare a unor branduri, inclusiv Gucci, pentru produse cosmetice, de la Kering. Acesta este un semnal de încredere în perspectiva sectorului de lux pe termen lung.
Kering, al cărui nou CEO este fostul şef de la Renault, Luca di Meo, are misiunea de a reduce datoriile şi de a se concentra pe brandurile principale, în primul rând Gucci, care a adus aproape jumătate din veniturile companiei anul trecut. Titlurile Kering au crescut cu 35,1% anul acesta, piaţa oferind încredere planurilor noului CEO, menţionează consultantul de strategie al XTB România.
Hermes este în scădere
Titlurile Hermes, pe de altă parte, au un minus de 6,2% anul acesta. Faimosul producător de genţi şi accesorii a cunoscut un avans de peste 7% în aceeaşi sesiune în care rezultatele LVMH au surprins pozitiv. Acţiunile pierdeau 12% de la începutul anului până miercurea trecută, cu o recuperare insuficientă pentru a trece în teritoriu pozitiv faţă de începutul anului.
În deschiderea de miercuri, acţiunile erau în scădere cu peste 4%, după rezultate care au dezamăgit. Firma nu a crescut decât cu 5% preţurile în SUA pentru a transmite taxele vamale majorate, şi directorul său financiar a vorbit de o ”foarte mică îmbunătăţire” în China în trimestrul al treilea. În termeni relativi, faţă de LVMH, comentariile şi cifrele au părut să nu inspire prea mult entuziasm, sentiment reflectat direct în cotaţii.
Cu o pondere importantă a sectorului în capitalizarea totală, bursa franceză a fost susţinută de veştile bune din domeniul produselor de lux. Cu toate acestea, apăsată de incertitudini politice, datorie în creştere şi un drum neclar spre reducerea deficitului, indicele bursier a rămas în urma celui german anul acesta.
Provocările rămân majore în sectorul bunurilor de lux
Speranţele de recuperare, fie şi parţială, a decalajelor s-au legat de raportările unor giganţi precum LVMH. Rezultatele sale au energizat acţiunile din domeniul luxului şi le-au transformat în cele mai performante titluri ale pieţei franceze în ultima săptămână, dar dezamăgirea raportului Hermes şi preocupări de ordin macro au condus la corecţii miercuri.
Trimestrul al patrulea vine cu provocări pentru LVMH inclusiv din partea efectelor variaţiei cursului de schimb şi a unui mediu macro mai dificil la nivel global. Pentru ceilalţi jucători, de asemenea, continuarea investiţiilor, reducerea datoriilor şi modalităţi inovative de a capta atenţia clienţilor sunt esenţiale pentru a păstra tendinţele favorabile ale acţiunilor, într-un final de an cu riscuri variate. Corecţiile recente ale aurului şi altor metale preţioase oferă un puternic indiciu al vitezei cu care percepţiile se pot schimba în pieţe, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
